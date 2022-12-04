https://sputnikarabic.ae/20221204/انطلاق-تدريب-حارس-الجنوب-2-المشترك-بين-الجيشين-المصري-والسوداني-1070836757.html
انطلاق تدريب "حارس الجنوب 2" المشترك بين الجيشين المصري والسوداني
انطلاق تدريب "حارس الجنوب 2" المشترك بين الجيشين المصري والسوداني
انطلق، اليوم الأحد، التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب -2 " والذي من المقرر أن يستمر لعدة أيام في جمهورية مصر العربية في مجمع ميادين تدريب قوات حرس... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:46+0000
2022-12-04T15:46+0000
2022-12-04T15:46+0000
مصر
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت صحيفة "روزاليوسف" إن التدريب يأتي بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.وأعرب الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، عن ترحيبه بالجانب السوداني في مصر، متمنيا "تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـن التدريب الذي يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود".ويشار إلى أن المرحلة الأولى من تدريب "حارس الجنوب 2" تتضمن إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين.ويأتي تدريب "حارس الجنوب ـ 2" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك.
مصر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
انطلاق تدريب "حارس الجنوب 2" المشترك بين الجيشين المصري والسوداني
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انطلق، اليوم الأحد، التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب -2 " والذي من المقرر أن يستمر لعدة أيام في جمهورية مصر العربية في مجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود.
وقالت صحيفة
"روزاليوسف" إن التدريب يأتي بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.
وأعرب الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، عن ترحيبه بالجانب السوداني في مصر، متمنيا "تحقيق أقصى استفادة ممكنة مـن التدريب الذي يمثل إضافة لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية بما تمتلكه العناصر المشاركة للجانبين من خبرات متطورة في مجال تأمين الحدود".
ويشار إلى أن المرحلة الأولى من تدريب "حارس الجنوب 2" تتضمن إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين.
ويأتي تدريب "حارس الجنوب ـ 2" في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك.