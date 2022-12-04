https://sputnikarabic.ae/20221204/بريطانيا-تستعد-لاستخدام-الجيش-من-أجل-سد-عجز-العمالة-بسبب-الإضرابات-1070832287.html

بريطانيا تستعد لاستخدام الجيش من أجل سد عجز العمالة بسبب الإضرابات

بريطانيا تستعد لاستخدام الجيش من أجل سد عجز العمالة بسبب الإضرابات

قال رئيس حزب المحافظين البريطاني نديم الزهاوي، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس تفويض جزء من الرعاية الصحية والخدمات الحدودية للعسكريين في حالة حدوث إضرابات خلال... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T14:13+0000

2022-12-04T14:13+0000

2022-12-04T14:13+0000

بريطانيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. واجهت المملكة المتحدة موجة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتضخم القياسي في البلاد، حيث يحتج الموظفون من مختلف المجالات على تقليص الوظائف والأجور المنخفضة ويطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل.وقال الزهاوي لمحطة "سكاي نيوز": "يجب أن نكون قادرين على تقديم مستويات آمنة من العلاج والدعم للمرضى، وعلى السلطات محاولة تقليل الاضطرابات".وأضاف رئيس حزب المحافظين أنه في حالة إضراب سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين، يمكن أن يقود العسكريون سيارات الإسعاف.نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الحكومة قولها إنه يجري تدريب نحو ألفي عسكري وموظف مدني لدعم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك مراقبة الحدود في المطارات والموانئ.في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، وهي أكبر زيادة منذ 33 عاما، استجابة للتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، متوقعا دخول البلاد في ركود يمتد حتى النصف الثاني من عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20221103/بنك-إنجلترا-يؤكد-أن-الصدمة-الكبيرة-التي-تعصف-بالاقتصاد-البريطاني-أسوأ-من-أزمة-السبعينيات-1069799451.html

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