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https://sputnikarabic.ae/20221204/بريطانيا-تستعد-لاستخدام-الجيش-من-أجل-سد-عجز-العمالة-بسبب-الإضرابات-1070832287.html
بريطانيا تستعد لاستخدام الجيش من أجل سد عجز العمالة بسبب الإضرابات
بريطانيا تستعد لاستخدام الجيش من أجل سد عجز العمالة بسبب الإضرابات
قال رئيس حزب المحافظين البريطاني نديم الزهاوي، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس تفويض جزء من الرعاية الصحية والخدمات الحدودية للعسكريين في حالة حدوث إضرابات خلال... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:13+0000
2022-12-04T14:13+0000
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. واجهت المملكة المتحدة موجة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتضخم القياسي في البلاد، حيث يحتج الموظفون من مختلف المجالات على تقليص الوظائف والأجور المنخفضة ويطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل.وقال الزهاوي لمحطة "سكاي نيوز": "يجب أن نكون قادرين على تقديم مستويات آمنة من العلاج والدعم للمرضى، وعلى السلطات محاولة تقليل الاضطرابات".وأضاف رئيس حزب المحافظين أنه في حالة إضراب سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين، يمكن أن يقود العسكريون سيارات الإسعاف.نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الحكومة قولها إنه يجري تدريب نحو ألفي عسكري وموظف مدني لدعم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك مراقبة الحدود في المطارات والموانئ.في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، وهي أكبر زيادة منذ 33 عاما، استجابة للتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، متوقعا دخول البلاد في ركود يمتد حتى النصف الثاني من عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بنك-إنجلترا-يؤكد-أن-الصدمة-الكبيرة-التي-تعصف-بالاقتصاد-البريطاني-أسوأ-من-أزمة-السبعينيات-1069799451.html
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بريطانيا تستعد لاستخدام الجيش من أجل سد عجز العمالة بسبب الإضرابات

14:13 GMT 04.12.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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قال رئيس حزب المحافظين البريطاني نديم الزهاوي، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس تفويض جزء من الرعاية الصحية والخدمات الحدودية للعسكريين في حالة حدوث إضرابات خلال موسم عيد الميلاد.
موسكو - سبوتنيك. واجهت المملكة المتحدة موجة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالتضخم القياسي في البلاد، حيث يحتج الموظفون من مختلف المجالات على تقليص الوظائف والأجور المنخفضة ويطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل.
وقال الزهاوي لمحطة "سكاي نيوز": "يجب أن نكون قادرين على تقديم مستويات آمنة من العلاج والدعم للمرضى، وعلى السلطات محاولة تقليل الاضطرابات".
زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
بنك إنجلترا يؤكد أن "الصدمة الكبيرة" التي تعصف بالاقتصاد البريطاني أسوأ من أزمة السبعينيات
3 نوفمبر, 15:48 GMT
وأضاف رئيس حزب المحافظين أنه في حالة إضراب سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين، يمكن أن يقود العسكريون سيارات الإسعاف.
نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الحكومة قولها إنه يجري تدريب نحو ألفي عسكري وموظف مدني لدعم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك مراقبة الحدود في المطارات والموانئ.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، وهي أكبر زيادة منذ 33 عاما، استجابة للتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود، متوقعا دخول البلاد في ركود يمتد حتى النصف الثاني من عام 2024.
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