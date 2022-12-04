https://sputnikarabic.ae/20221204/بعد-انطلاق-حارس-الجنوب---2-معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسودانية-1070839609.html
بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:54+0000
2022-12-04T16:54+0000
2022-12-04T16:54+0000
رصد عسكري
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070840258_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_65bfc0d65980a11d07a15a668192fd3d.jpg
ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش السوداني يصل إلى 205 آلاف جندي، بينهم 100 ألف قوات عاملة و50 ألفا قوات احتياطية و55 ألفا قوات شبه عسكرية.وتمتلك القوات البرية للدولتين أنواعا مختلفة من العتاد العسكري تشمل الدبابات والمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ.عتاد القوات البرية المصريةعتاد القوات البرية السودانيةوتشارك قوات من الدولتين في تدريب "حارس الجنوب - 2"، الذي انطلق اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر لعدة أيام، في مصر، لتبادل الخبرات في مهام حرس الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20220928/كم-ينفق-العرب-على-جيوشهم-في-2022-1068364621.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070840258_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a18f5cb9af50fcce28c02ba78d58dd65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
تابعنا عبر
يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش السوداني
يصل إلى 205 آلاف جندي، بينهم 100 ألف قوات عاملة و50 ألفا قوات احتياطية و55 ألفا قوات شبه عسكرية.
وتمتلك القوات البرية للدولتين أنواعا مختلفة من العتاد العسكري
تشمل الدبابات والمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ.
عتاد القوات البرية المصرية
عتاد القوات البرية السودانية
وتشارك قوات من الدولتين
في تدريب "حارس الجنوب - 2"، الذي انطلق اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر لعدة أيام، في مصر، لتبادل الخبرات في مهام حرس الحدود.