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https://sputnikarabic.ae/20221204/بعد-انطلاق-حارس-الجنوب---2-معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسودانية-1070839609.html
بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:54+0000
2022-12-04T16:54+0000
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ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش السوداني يصل إلى 205 آلاف جندي، بينهم 100 ألف قوات عاملة و50 ألفا قوات احتياطية و55 ألفا قوات شبه عسكرية.وتمتلك القوات البرية للدولتين أنواعا مختلفة من العتاد العسكري تشمل الدبابات والمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ.عتاد القوات البرية المصريةعتاد القوات البرية السودانيةوتشارك قوات من الدولتين في تدريب "حارس الجنوب - 2"، الذي انطلق اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر لعدة أيام، في مصر، لتبادل الخبرات في مهام حرس الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20220928/كم-ينفق-العرب-على-جيوشهم-في-2022-1068364621.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

بعد انطلاق "حارس الجنوب - 2"... معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية

16:54 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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ولفت الموقع إلى أن عدد جنود الجيش السوداني يصل إلى 205 آلاف جندي، بينهم 100 ألف قوات عاملة و50 ألفا قوات احتياطية و55 ألفا قوات شبه عسكرية.
وتمتلك القوات البرية للدولتين أنواعا مختلفة من العتاد العسكري تشمل الدبابات والمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ.

عتاد القوات البرية المصرية

4 آلاف و394 دبابة.
10 آلاف مدرعة.
1165 مدفعا ذاتي الحركة.
2200 مدفع مقطور.
1235 راجمة صواريخ.

عتاد القوات البرية السودانية

360 دبابة.
207 مدرعات.
10 مدافع ذاتية الحركة.
389 مدفعا مقطورا.
30 راجمة صواريخ.
وتشارك قوات من الدولتين في تدريب "حارس الجنوب - 2"، الذي انطلق اليوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر لعدة أيام، في مصر، لتبادل الخبرات في مهام حرس الحدود.
© Sputnik33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020
33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
33 مناورة وتدريب عسكري ترصد قوة الجيش المصري في 2020
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