https://sputnikarabic.ae/20221204/بلينكن-الولايات-المتحدة-تعمل-على-إيجاد-بديل-لتصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-1070844504.html
بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد بديل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد بديل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس على إيجاد بدائل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من أجل تجنب... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T20:00+0000
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سبوتنيك. وصرح بلينكن قائلا: "نحن نبحث باستمرار عن إجراءات مختلفة يمكننا اتخاذها، بحسب الضرورة، إننا نعمل الآن مع الكونغرس على تشريع من شأنه أن يساعدنا في التغلب على بعض تحديات تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب".يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز الماضي، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بدعوة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف روسيا "كدولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في جورجيا وسوريا وجمهورية الشيشان الروسية وأوكرانيا، وفي سبتمبر/ أيلول، قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا نهائيًا بعدم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".وفي وقت سابق، أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر، عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من شأنه عرقلة إجراءات معينة لدعم أوكرانيا، وأوضح قائلا إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا".وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على إيجاد بديل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس على إيجاد بدائل لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" من أجل تجنب الآثار المالية التي ستتبع ذلك.
سبوتنيك. وصرح بلينكن قائلا: "نحن نبحث باستمرار عن إجراءات مختلفة يمكننا اتخاذها، بحسب الضرورة، إننا نعمل الآن مع الكونغرس على تشريع من شأنه أن يساعدنا في التغلب على بعض تحديات تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب".
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز الماضي، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بدعوة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف روسيا "كدولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في جورجيا وسوريا وجمهورية الشيشان الروسية وأوكرانيا، وفي سبتمبر/ أيلول، قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا نهائيًا بعدم تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".
وفي وقت سابق، أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر، عن اعتقاد بلاده أن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
من شأنه عرقلة إجراءات معينة لدعم أوكرانيا، وأوضح قائلا إن "هذا قد يعيق قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية وأشكال أخرى من الدعم إلى أوكرانيا".
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى، في وقت سابق، قرارا غير ملزم يصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب"
بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليا".