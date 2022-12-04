https://sputnikarabic.ae/20221204/بيليه-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-ويطمئن-جماهيره-1070815992.html
بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه
بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه
طمئن الأسطورة البرازيلي، بيليه، محبيه يوم السبت، في بيانٍ رسمي، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى هذا الأسبوع، وسط علاجات السرطان المستمرة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T01:30+0000
2022-12-04T01:30+0000
2022-12-04T01:41+0000
بيليه
منتخب البرازيل
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وقال بيليه في بيانه، "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي كله على كل الرعاية التي تلقيتها".واختتم بيليه رسالته قائلا، "شكرا جزيلا لكم على كل شيء".نُقل بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي في ساو باولو بسبب ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بيليه, منتخب البرازيل
بيليه يكشف تفاصيل حالته الصحية ويطمئن محبيه
01:30 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 01:41 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
طمئن الأسطورة البرازيلي، بيليه، محبيه يوم السبت، في بيانٍ رسمي، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى هذا الأسبوع، وسط علاجات السرطان المستمرة.
وقال بيليه في بيانه
، "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي كله على كل الرعاية التي تلقيتها".
وأضاف، "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم".
واختتم بيليه رسالته قائلا، "شكرا جزيلا لكم على كل شيء
".
نُقل بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي في ساو باولو بسبب ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.