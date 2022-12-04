https://sputnikarabic.ae/20221204/تسلا-تستدعي-أكثر-من-400-ألف-سيارة-في-الصين-بسبب-مشكلة-تتعلق-بالسلامة-1070839811.html

"تسلا" تستدعي أكثر من 400 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة

"تسلا" تستدعي أكثر من 400 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية استدعاء أكثر من 400 ألف من سياراتها في الصين بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T16:44+0000

2022-12-04T16:44+0000

2022-12-04T16:44+0000

شركة تسلا

منوعات

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وقال موقع "Yicai Global" الصيني إن "تسلا" التي كانت في مركز العديد من قضايا السلامة مؤخرا، قررت استدعاء أكثر من 400 ألف من مركباتها المصنعة محليا في الصين بسبب مخاطر السلامة في نظام الإضاءة.هذه هي ثاني عملية استدعاء رئيسية لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة في الصين منذ الأسبوع الماضي.وأعلنت الشركة استدعاء 142 ألفا و277 سيارة من طراز "تسلا 3" و229 ألفا و855 سيارة من طراز "تسلا واي/Y" أنتجتها بين ديسمبر/ كانون الأول 2020، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والتي قد يكون بها خطأ برمجي يمنع إضاءة الأضواء الخلفية مما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.وقالت "تسلا" إنها ستجري ترقيات مجانية للبرامج عن بعد للمركبات حتى لا يحتاج المستخدمون إلى زيارة المتاجر لإجراء الإصلاحات.وفي 25 نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة استدعاء نحو 68 ألف سيارة من طراز "s" و"x" و"تسلا 3" بسبب مخاطر السلامة في نظام إدارة البطارية وأحزمة الأمان.في الشهر الماضي، تعرضت سيارات تسلا لحادثين في الصين، بما في ذلك حادث تحطم طراز Y في تشاوتشو في 5 نوفمبر، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة. وألقت عائلة السائق باللوم في الحادث على عطل في الفرامل، وهو ما نفته الشركة الأمريكية.ووفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية، تجاوزت مبيعات التجزئة لشركة "تسلا" في الصين 335 ألف في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بزيادة 54 في المئة عن العام الماضي.

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