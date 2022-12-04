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https://sputnikarabic.ae/20221204/تعويذات-كأس-العالم-رموز-خلدها-التاريخ-1070830767.html
"تعويذات" كأس العالم... رموز خلدها التاريخ
"تعويذات" كأس العالم... رموز خلدها التاريخ
قبيل انطلاق كل نسخة من بطولات كأس العالم بكرة القدم، تزيح الدولة المستضيفة الستار عن رسم كارتوني يسمى "تميمة المونديال". 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:37+0000
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وهذه التميمة أو التعويذة، هي شخصية يتم تصميمها كرمز خاص للبطولة، يشير إلى عادات وتقاليد الدولة المستضيفة.وطوال تاريخ كأس العالم الممتد على مدار 92 عاما، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 15 تميمة رسمية، وذلك منذ كأس العالم في إنجلترا عام 1966، وحتى مونديال قطر 2022.ولم تكن إنجلترا أول من حاول ابتكار تميمة، بل هي أول دولة يتم اعتماد تميمتها من قِبل "فيفا"، لكنّ هناك دولا حاولت قبلها، مثل السويد عام 1958 أو تشيلي سنة 1962، لكن هذه المحاولات انتهت بنسخ مشوهة من تلك التمائم، فلم يعتمدها "فيفا".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

"تعويذات" كأس العالم... رموز خلدها التاريخ

13:37 GMT 04.12.2022
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قبيل انطلاق كل نسخة من بطولات كأس العالم بكرة القدم، تزيح الدولة المستضيفة الستار عن رسم كارتوني يسمى "تميمة المونديال".
وهذه التميمة أو التعويذة، هي شخصية يتم تصميمها كرمز خاص للبطولة، يشير إلى عادات وتقاليد الدولة المستضيفة.

وطوال تاريخ كأس العالم الممتد على مدار 92 عاما، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 15 تميمة رسمية، وذلك منذ كأس العالم في إنجلترا عام 1966، وحتى مونديال قطر 2022.

ولم تكن إنجلترا أول من حاول ابتكار تميمة، بل هي أول دولة يتم اعتماد تميمتها من قِبل "فيفا"، لكنّ هناك دولا حاولت قبلها، مثل السويد عام 1958 أو تشيلي سنة 1962، لكن هذه المحاولات انتهت بنسخ مشوهة من تلك التمائم، فلم يعتمدها "فيفا".
تعويذات كأس العالم.. رموز خلدها التاريخ - سبوتنيك عربي
تعويذات كأس العالم.. رموز خلدها التاريخ - سبوتنيك عربي
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