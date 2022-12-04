https://sputnikarabic.ae/20221204/حراسة-مشددة-على-جندي-إسرائيلي-قتل-فلسطينيا-في-حوارة-1070842120.html
حراسة مشددة على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في "حوارة"
حراسة مشددة على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في "حوارة"
خصصت الشرطة الإسرائيلية حراسة مشددة لجندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في بلدة حوارة جنوبي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أيام، وأثار رود فعل دولية... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T17:57+0000
2022-12-04T17:57+0000
2022-12-04T18:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060822017_0:59:3075:1789_1920x0_80_0_0_a4bd0505ab39dfb45a0c78c4f3ee0e39.jpg
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، بأن شرطة حرس الحدود خصصت حراسة للجندي "ح" (27 عاما) المعروف جيدا لدى الفلسطينيين في حوارة حيث يخدم هناك منذ سنوات.وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد مخاوف على حياته واستهدافه من قبل فلسطينيين، كما تم إحاطة أسرته بحراسة مشددة، بحسب المصدر ذاته.وكان فلسطينيون قد نشروا صورة للجندي المذكور، واسمه الثنائي، على مواقع التواصل الاجتماعي مع التهديد بقتله، ويقولون إنه أعدم يوم الجمعة الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، بدم بارد في حوارة، بينما يقول الإسرائيليون إن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بحق جنود إسرائيليين قبل مقتله.ونددت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها للشرق الأوسط، تور وينسلاند، بمقتل مفلح وطالبت "بالتحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060822017_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f464e4a8a7684dd77ed6f311d3b4dd6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الضفة الغربية
حراسة مشددة على جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في "حوارة"
17:57 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 18:04 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
خصصت الشرطة الإسرائيلية حراسة مشددة لجندي إسرائيلي قتل فلسطينيا في بلدة حوارة جنوبي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل أيام، وأثار رود فعل دولية غاضبة.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، بأن شرطة حرس الحدود خصصت حراسة للجندي "ح" (27 عاما) المعروف جيدا لدى الفلسطينيين في حوارة
حيث يخدم هناك منذ سنوات.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد مخاوف على حياته واستهدافه من قبل فلسطينيين، كما تم إحاطة أسرته بحراسة مشددة، بحسب المصدر ذاته.
وكان فلسطينيون قد نشروا صورة للجندي المذكور، واسمه الثنائي، على مواقع التواصل الاجتماعي مع التهديد بقتله، ويقولون إنه أعدم يوم الجمعة الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، بدم بارد في حوارة، بينما يقول الإسرائيليون إن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بحق جنود إسرائيليين قبل مقتله.
ونددت الأمم المتحدة
على لسان مبعوثها للشرق الأوسط، تور وينسلاند، بمقتل مفلح وطالبت "بالتحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".
وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".