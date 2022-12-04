https://sputnikarabic.ae/20221204/حميدتي-التوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-يحفظ-حقوق-جميع-الأطراف-1070831927.html
حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف
حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:08+0000
2022-12-04T14:08+0000
2022-12-04T14:08+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
مصر
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067310458_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_8f822d8ec4e55f8ea71d3766c3d02750.jpg
جاء ذلك خلال لقاء حميدتي مع أعضاء وفد بلاده الخاص بمفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث وهي إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن سد النهضة حتى يمكن ضمان حقوق جميع الأطراف.ويضم الوفد السوداني الخاص بسد النهضة كل من وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن، الذي يتولى منصب رئيس الوفد.وخلال لقائه مع حميدتي، أكد عبد الرحمن استمرار المحادثات، كما تمت مناقشة تطورات هذا الملف، بينما أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بما يقوم به الوفد المفاوض وتحمله هذه المسؤولية.وتابع: "يجب أن يكون الأساس للتفاوض هو التوافق والحوار حتى يمكن للدول الثلاث أن تستفيد من سد النهضة".
https://sputnikarabic.ae/20221201/حمدان-دقلو-يلتقي-وزير-الخارجية-الإثيوبي-في-الخرطوم-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-1070734673.html
https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يستقبل-وفدا-من-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-1070394364.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067310458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف
تابعنا عبر
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء حميدتي مع أعضاء وفد بلاده الخاص بمفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
، على أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث وهي إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن سد النهضة حتى يمكن ضمان حقوق جميع الأطراف.
ويضم الوفد السوداني
الخاص بسد النهضة كل من وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن، الذي يتولى منصب رئيس الوفد.
وخلال لقائه مع حميدتي، أكد عبد الرحمن استمرار المحادثات، كما تمت مناقشة تطورات هذا الملف
، بينما أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بما يقوم به الوفد المفاوض وتحمله هذه المسؤولية.
وتابع: "يجب أن يكون الأساس للتفاوض هو التوافق والحوار حتى يمكن للدول الثلاث أن تستفيد من سد النهضة".