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حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف
حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:08+0000
2022-12-04T14:08+0000
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جاء ذلك خلال لقاء حميدتي مع أعضاء وفد بلاده الخاص بمفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث وهي إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن سد النهضة حتى يمكن ضمان حقوق جميع الأطراف.ويضم الوفد السوداني الخاص بسد النهضة كل من وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن، الذي يتولى منصب رئيس الوفد.وخلال لقائه مع حميدتي، أكد عبد الرحمن استمرار المحادثات، كما تمت مناقشة تطورات هذا الملف، بينما أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بما يقوم به الوفد المفاوض وتحمله هذه المسؤولية.وتابع: "يجب أن يكون الأساس للتفاوض هو التوافق والحوار حتى يمكن للدول الثلاث أن تستفيد من سد النهضة".
https://sputnikarabic.ae/20221201/حمدان-دقلو-يلتقي-وزير-الخارجية-الإثيوبي-في-الخرطوم-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-1070734673.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي

حميدتي: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف

14:08 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يضمن حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء حميدتي مع أعضاء وفد بلاده الخاص بمفاوضات سد النهضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.
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وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث وهي إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن سد النهضة حتى يمكن ضمان حقوق جميع الأطراف.
ويضم الوفد السوداني الخاص بسد النهضة كل من وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن، الذي يتولى منصب رئيس الوفد.
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وخلال لقائه مع حميدتي، أكد عبد الرحمن استمرار المحادثات، كما تمت مناقشة تطورات هذا الملف، بينما أشاد نائب رئيس مجلس السيادة بما يقوم به الوفد المفاوض وتحمله هذه المسؤولية.
وتابع: "يجب أن يكون الأساس للتفاوض هو التوافق والحوار حتى يمكن للدول الثلاث أن تستفيد من سد النهضة".
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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