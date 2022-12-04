https://sputnikarabic.ae/20221204/خبير-يريدون-إضعاف-روسيا-من-خلال-دعم-الأوكرانيين--1070823593.html
خبير: يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين
خبير: يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين
نناقش اليوم: وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة، البنتاغون يزيد الدعم لكييف ويوقع على بيع أنظمة "هيمارس"... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:40+0000
2022-12-04T10:40+0000
2022-12-04T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: "يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين"
خبير: "يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين"
اعلن البنتاغون عن توقيعه عقدا بأكثر من مليار دولار لشراء منظومات "ناسماس" لتقديمها لأوكرانيا فضلا عن عزمه على تعزيز تطوير قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي.حول هذا الموضوع، تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي قائلا:رسم البنتاغون صورة قاتمة لوتيرة التسلح الصيني ولم يخف التقرير اعتراف الكونغرس بالتهديد الذي سيشكله التسلح الصيني خلال السنوات الخمسة المقبلة.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع "سي بي إن عربي"، علي محمود ريا، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين
تابعنا عبر
نناقش اليوم: وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة، البنتاغون يزيد الدعم لكييف ويوقع على بيع أنظمة "هيمارس" لأوكرانيا، البنتاغون ينشر تقريرا بشأن التسلح العسكري الصيني وواشنطن تشعر بالقلق، فلسطين تغلي و تتوعد للشهداء، إقالات بالجملة في الداخلية العراقية بتهم الفساد.
اعلن البنتاغون عن توقيعه عقدا بأكثر من مليار دولار لشراء منظومات "ناسماس" لتقديمها لأوكرانيا فضلا عن عزمه على تعزيز تطوير قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي.
حول هذا الموضوع، تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندي قائلا:
"هم يريدون إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكرانيين على أمل أن يتم تدمير كل المدن الأوكرانية خدمة للمشروع القادم".
رسم البنتاغون صورة قاتمة لوتيرة التسلح الصيني ولم يخف التقرير اعتراف الكونغرس بالتهديد الذي سيشكله التسلح الصيني خلال السنوات الخمسة المقبلة.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع "سي بي إن عربي"، علي محمود ريا، قائلا:
"لا تسعى الصين إلى أي سباق تسلح وأن كل ترسانة الصين العسكرية تعتبرها دفاعية، وكل ما تسعى إليه الصين حاليا هو لتأمين نفسها وعدم السماح للقوى العسكرية بردعها أو جعل اقتصادها مهددا عسكريا".
التفاصيل في الملف الصوتي...