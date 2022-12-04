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https://sputnikarabic.ae/20221204/ذوو-ضحايا-مذبحة-تكساس-يطالبون-السلطات-الأمريكية-بتعويض-27-مليار-دولار-1070830123.html
ذوو ضحايا مذبحة تكساس يطالبون السلطات الأمريكية بتعويض 27 مليار دولار
ذوو ضحايا مذبحة تكساس يطالبون السلطات الأمريكية بتعويض 27 مليار دولار
كشفت وثائق قضائية، عن تقدم ذوي ضحايا المذبحة التي وقعت في مدرسة يوفالدي، تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض مادي ضخم. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:31+0000
2022-12-04T13:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأهالي يختصمون في دعواهم الشرطة المحلية وشرطة الولاية وسلطات المدينة ومسؤولين آخرين في المدارس وهيئات إنفاذ القانون، ويطالبون بمبلغ 27 مليار دولار بسبب التأخر في الاستجابة للهجوم.وتقول الدعوى، المقامة أمام محكمة اتحادية في أوستن يوم الثلاثاء، إن المسؤولين فشلوا في اتباع بروتوكول إطلاق النار النشط عندما انتظروا أكثر من ساعة لمواجهة المهاجم داخل فصل دراسي بالصف الرابع.وتسعى للحصول على وضع دعوى جماعية وتعويضات للناجين من إطلاق النار الذي وقع في 24 مايو/ أيار الماضي، لأولئك الذين تعرضوا "لأضرار نفسية أو عاطفية نتيجة سلوك المتهمين وإهمالهم في ذلك التاريخ".ومن بين أولئك الذين رفعوا الدعوى، موظفو المدرسة وممثلو القُصر الذين كانوا حاضرين في مدرسة روب الابتدائية، عندما اقتحم مسلح الحرم الجامعي، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا و ومعلمتين في أعنف إطلاق نار بالمدرسة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.فصل ضابطين بسبب أفعالهما في مكان الحادث واستقال آخرون أو منحوا إجازة. في أكتوبر/ تشرين الأول، اعترف العقيد ستيف ماكرو، رئيس إدارة السلامة العامة في تكساس، بأخطاء ارتكبها الضباط لكنه دافع عن وكالته قائلا إنهم "لم يخذلوا" يوفالدي.
https://sputnikarabic.ae/20220528/بحيلة-ذكية-طفلة-تنجو-من-مذبحة-مدرسة-تكساس-1062831204.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ذوو ضحايا مذبحة تكساس يطالبون السلطات الأمريكية بتعويض 27 مليار دولار

13:31 GMT 04.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hongاثنان من أفراد الأسرة، أحد الضحايا الذين قُتلوا في إطلاق النار يوم الثلاثاء في مدرسة روب الابتدائية يريحون بعضهم البعض خلال وقفة صلاة في أوفالدي، تكساس، الأربعاء، 25 مايو 2022.
اثنان من أفراد الأسرة، أحد الضحايا الذين قُتلوا في إطلاق النار يوم الثلاثاء في مدرسة روب الابتدائية يريحون بعضهم البعض خلال وقفة صلاة في أوفالدي، تكساس، الأربعاء، 25 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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كشفت وثائق قضائية، عن تقدم ذوي ضحايا المذبحة التي وقعت في مدرسة يوفالدي، تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض مادي ضخم.
الأهالي يختصمون في دعواهم الشرطة المحلية وشرطة الولاية وسلطات المدينة ومسؤولين آخرين في المدارس وهيئات إنفاذ القانون، ويطالبون بمبلغ 27 مليار دولار بسبب التأخر في الاستجابة للهجوم.
وتقول الدعوى، المقامة أمام محكمة اتحادية في أوستن يوم الثلاثاء، إن المسؤولين فشلوا في اتباع بروتوكول إطلاق النار النشط عندما انتظروا أكثر من ساعة لمواجهة المهاجم داخل فصل دراسي بالصف الرابع.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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وتسعى للحصول على وضع دعوى جماعية وتعويضات للناجين من إطلاق النار الذي وقع في 24 مايو/ أيار الماضي، لأولئك الذين تعرضوا "لأضرار نفسية أو عاطفية نتيجة سلوك المتهمين وإهمالهم في ذلك التاريخ".
ومن بين أولئك الذين رفعوا الدعوى، موظفو المدرسة وممثلو القُصر الذين كانوا حاضرين في مدرسة روب الابتدائية، عندما اقتحم مسلح الحرم الجامعي، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا و ومعلمتين في أعنف إطلاق نار بالمدرسة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
فصل ضابطين بسبب أفعالهما في مكان الحادث واستقال آخرون أو منحوا إجازة. في أكتوبر/ تشرين الأول، اعترف العقيد ستيف ماكرو، رئيس إدارة السلامة العامة في تكساس، بأخطاء ارتكبها الضباط لكنه دافع عن وكالته قائلا إنهم "لم يخذلوا" يوفالدي.
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