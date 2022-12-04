رئيس إسرائيل يشارك في منتدى اقتصادي بالبحرين... صور
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
شارك الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، في منتدى اقتصادي بالعاصمة البحرينية المنامة حيث يجري أول زيارة من نوعها.
وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر: "شاركت في المنتدى الاقتصادي في البحرين مع وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى".
وأضاف "التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين مفيد وسيستمر في إفادة البلدين من خلال الاستثمارات والشراكات وفتح أسواق جديدة في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية المتنوعة".
השתתפתי בפורום הכלכלי בבחריין יחד עם משלחת כלכלית בכירה מישראל. שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל לבחריין מיטיב וימשיך להיטיב עם שתי המדינות, באמצעות השקעות, שותפיות, פתיחת שווקים חדשים בתחומים עסקיים וכלכליים רבים ומגוונים. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/2lYMtmfVfx— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022
وفي وقت سابق من مساء اليوم، التقى هرتسوغ الجالية اليهودية في البحرين والتي قال إنها "جالية صغيرة ومزدهرة".
وأضاف "يحظى التسامح الديني هنا في البحرين بقيمة كبيرة، وعلى هذا نشكر مملكة البحرين الموقرة".
Pleased to meet the small, flourishing, ancient Jewish community here in Bahrain. We discussed the challenges, opportunities, and future of the community. Religious tolerance is a supreme value here in Bahrain, for which we thank the Kingdom of Bahrain. 🇮🇱🤝🇧🇭 pic.twitter.com/cixevWX3OE— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2022
والتقى هرتسوغ في وقت سابق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.
وقال الملك إن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية".
وأكد دعم المملكة "الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.