عربي
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-إسرائيل-يشارك-في-منتدى-اقتصادي-بالبحرين-صور-1070843281.html
رئيس إسرائيل يشارك في منتدى اقتصادي بالبحرين... صور
رئيس إسرائيل يشارك في منتدى اقتصادي بالبحرين... صور
شارك الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، في منتدى اقتصادي بالعاصمة البحرينية المنامة حيث يجري أول زيارة من نوعها. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T18:53+0000
2022-12-04T18:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg
وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر: "شاركت في المنتدى الاقتصادي في البحرين مع وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى".وأضاف "التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين مفيد وسيستمر في إفادة البلدين من خلال الاستثمارات والشراكات وفتح أسواق جديدة في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية المتنوعة".وفي وقت سابق من مساء اليوم، التقى هرتسوغ الجالية اليهودية في البحرين والتي قال إنها "جالية صغيرة ومزدهرة".وأضاف "يحظى التسامح الديني هنا في البحرين بقيمة كبيرة، وعلى هذا نشكر مملكة البحرين الموقرة".والتقى هرتسوغ في وقت سابق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.وقال الملك إن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية".وأكد دعم المملكة "الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.
إسرائيل
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_125:0:1118:745_1920x0_80_0_0_b887b5e2be3276022e6a15cd03a0bc94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين

رئيس إسرائيل يشارك في منتدى اقتصادي بالبحرين... صور

18:53 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبرTelegram
شارك الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، في منتدى اقتصادي بالعاصمة البحرينية المنامة حيث يجري أول زيارة من نوعها.
وقال هرتسوغ في تغريدة بحسابه على تويتر: "شاركت في المنتدى الاقتصادي في البحرين مع وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى".
وأضاف "التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين مفيد وسيستمر في إفادة البلدين من خلال الاستثمارات والشراكات وفتح أسواق جديدة في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية المتنوعة".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، التقى هرتسوغ الجالية اليهودية في البحرين والتي قال إنها "جالية صغيرة ومزدهرة".
وأضاف "يحظى التسامح الديني هنا في البحرين بقيمة كبيرة، وعلى هذا نشكر مملكة البحرين الموقرة".
والتقى هرتسوغ في وقت سابق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.
وقال الملك إن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية".
وأكد دعم المملكة "الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала