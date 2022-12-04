عربي
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-الأركان-الجزائري-تمكنا-من-إفشال-المخططات-الإرهابية-التي-استهدفت-بلادنا-1070818423.html
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة للإرهاب التي استهدفت كيان الدولة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T06:44+0000
2022-12-04T06:44+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_0:93:1805:1108_1920x0_80_0_0_8b2dbd61bf2a2115898de21b2ec598a3.jpg
وأضاف شنقريحة خلال كلمة له في إحدى الفعاليات، أمس السبت، أن الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع وخرب اقتصادها.وأشار إلى أن "الجزائر انتصرت، بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها، على الإرهاب لوحدها"، وفقا لجريدة "النهار".وأكد أن "بلاده تمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد".
https://sputnikarabic.ae/20220809/لأول-مرة-الجزائر-تستضيف-تدريبا-مشتركا-مع-القوات-الروسية-لمكافحة-الإرهاب-1066182088.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_103:0:1703:1200_1920x0_80_0_0_4c24bc7ea840bcbf85d97e61781f6f07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا

06:44 GMT 04.12.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة للإرهاب التي استهدفت كيان الدولة.
وأضاف شنقريحة خلال كلمة له في إحدى الفعاليات، أمس السبت، أن الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع وخرب اقتصادها.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
لأول مرة... الجزائر تستضيف تدريبا مشتركا مع القوات الروسية لمكافحة الإرهاب
9 أغسطس, 05:16 GMT
وأشار إلى أن "الجزائر انتصرت، بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها، على الإرهاب لوحدها"، وفقا لجريدة "النهار".
وأكد أن "بلاده تمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد".

كما أشاد بالدبلوماسية الجزائرية، لافتًا إلى أنها أسهمت في عدد من الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية، وكذلك القرارات الأممية، الداعمة للمجهودات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من أجل منع تفاقم التهديد وانتشاره.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала