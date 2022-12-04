https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-الأركان-الجزائري-تمكنا-من-إفشال-المخططات-الإرهابية-التي-استهدفت-بلادنا-1070818423.html
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة للإرهاب التي استهدفت كيان الدولة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T06:44+0000
2022-12-04T06:44+0000
2022-12-04T06:44+0000
الجزائر
العالم العربي
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وأضاف شنقريحة خلال كلمة له في إحدى الفعاليات، أمس السبت، أن الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع وخرب اقتصادها.وأشار إلى أن "الجزائر انتصرت، بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها، على الإرهاب لوحدها"، وفقا لجريدة "النهار".وأكد أن "بلاده تمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد".
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الجزائر, العالم العربي
رئيس الأركان الجزائري: تمكنا من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت بلادنا
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قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة للإرهاب التي استهدفت كيان الدولة.
وأضاف
شنقريحة خلال كلمة له في إحدى الفعاليات، أمس السبت، أن الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع وخرب اقتصادها.
وأشار إلى أن "الجزائر
انتصرت، بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها، على الإرهاب لوحدها"، وفقا لجريدة "النهار".
وأكد أن "بلاده تمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد".
كما أشاد بالدبلوماسية الجزائرية، لافتًا إلى أنها أسهمت في عدد من الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية، وكذلك القرارات الأممية، الداعمة للمجهودات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من أجل منع تفاقم التهديد وانتشاره.