https://sputnikarabic.ae/20221204/زيادة-مطردة-حال-إقرارها-صحيفة-عبرية-تكشف-حجم-رواتب-رئيس-الوزراء-وأعضاء-الكنيست-في-إسرائيل-1070835692.html

زيادة مطردة حال إقرارها... صحيفة عبرية تكشف حجم رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست في إسرائيل

زيادة مطردة حال إقرارها... صحيفة عبرية تكشف حجم رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست في إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن حجم رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين في إسرائيل. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T15:40+0000

2022-12-04T15:40+0000

2022-12-04T15:52+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار العالم العربي

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم زيادة رواتب الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة الإسرائيلية العليا ورئيس الكنيست (البرلمان) وأعضائه.وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي ستقرر مدى إمكانية رفع أو زيادة رواتب كبار المسؤولين في الدولة بداية من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، خاصة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، والرئيس إسحاق هرتزوغ، ورئيس المحكمة العليا.وأوضحت الصحيفة أن راتب بنيامين نتنياهو في حال تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة سيصل إلى 65 ألف شيكل (الشيكل=0.30 دولار أمريكي) بعدما كان 56 ألف شيكل فقط، وهو الراتب نفسه لرئيس الكنيست، في حين يرتفع راتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إلى 75 بعدما كان 64 ألف شيكل فقط.في المقابل، يصل راتب رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا إلى 120 ألف شيكل، بعدما كان 104 آلاف فقط، وهو أعلى راتب في الدولة، في حين يصل راتب عضو الكنيست إلى 52 ألف شيكل، بعدما كان 45 ألف فقط، فيما يزيد راتب الوزير الإسرائيلي إلى 58 ألف شيكل، مقارنة بـ 50 ألف فقط في الوقت الراهن.ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه في حال إقرار تلك الزيادة في رواتب كبار المسؤولين في الدولة، فإنها ستكون زيادة غير عادية أو زيادة مطردة في الرواتب، وهي زيادة تمثل 15 % تقريبا عن الرواتب الحالية.

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة, أخبار العالم العربي