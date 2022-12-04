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https://sputnikarabic.ae/20221204/سيارة-تخترق-نقطة-تفتيش-في-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-ومطالبة-الركاب-بالاختباء-فيديو-1070819052.html
سيارة تخترق نقطة تفتيش في مطار بن غوريون الإسرائيلي ومطالبة الركاب بالاختباء... فيديو
سيارة تخترق نقطة تفتيش في مطار بن غوريون الإسرائيلي ومطالبة الركاب بالاختباء... فيديو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سيارة كانت تسير بسرعة عالية اخترقت نقطة التفتيش في مطار بن غوريون، صباح اليوم الأحد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:40+0000
2022-12-04T07:40+0000
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وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه طُلب من الركاب في المبنى رقم 3 الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك من المكان عندما تم فتح مواقع القناصة. كما تم سماع نداء آخر في المبنى رقم 1 يطلب من الركاب عدم المغادرة. وفي السياق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه تم إيقاف السيارة بعد مطاردة قصيرة واعتقال سائقها الذي أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليه.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن الأمر يبدو وكأنه قيادة مضللة وليس هجوما مستهدفا.وفتح تحقيق في الحادث، وتم التعرف على السائق على أنه من سكان الضفة الغربية ودخل إسرائيل بشكل غير قانوني وسرق السيارة في منطقة قريبة من تل أبيب.ووفقا للصحيفة، يُعتقد أن المشتبه به قد اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. وأشارت إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قاد سائق فلسطيني سيارة مسروقة عبر حاجز نقطة التفتيش في المطار. تم إيقافه بعد إطلاق الرصاص على السيارة.وقال متحدث باسم الشرطة: "يحدث ذلك كل أسبوع تقريبا"، لافتًا إلى أن التوترات عالية فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية المحتملة حيث خلفت عودة هجمات "الذئاب المنفردة" عددا قليلا من القتلى وعشرات الجرحى في جميع أنحاء البلاد.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

سيارة تخترق نقطة تفتيش في مطار بن غوريون الإسرائيلي ومطالبة الركاب بالاختباء... فيديو

07:40 GMT 04.12.2022
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سيارة كانت تسير بسرعة عالية اخترقت نقطة التفتيش في مطار بن غوريون، صباح اليوم الأحد.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه طُلب من الركاب في المبنى رقم 3 الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك من المكان عندما تم فتح مواقع القناصة.
كما تم سماع نداء آخر في المبنى رقم 1 يطلب من الركاب عدم المغادرة.
وفي السياق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه تم إيقاف السيارة بعد مطاردة قصيرة واعتقال سائقها الذي أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن الأمر يبدو وكأنه قيادة مضللة وليس هجوما مستهدفا.
وفتح تحقيق في الحادث، وتم التعرف على السائق على أنه من سكان الضفة الغربية ودخل إسرائيل بشكل غير قانوني وسرق السيارة في منطقة قريبة من تل أبيب.
ووفقا للصحيفة، يُعتقد أن المشتبه به قد اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
وأشارت إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قاد سائق فلسطيني سيارة مسروقة عبر حاجز نقطة التفتيش في المطار. تم إيقافه بعد إطلاق الرصاص على السيارة.
وقال متحدث باسم الشرطة: "يحدث ذلك كل أسبوع تقريبا"، لافتًا إلى أن التوترات عالية فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية المحتملة حيث خلفت عودة هجمات "الذئاب المنفردة" عددا قليلا من القتلى وعشرات الجرحى في جميع أنحاء البلاد.
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