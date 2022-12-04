سيارة تخترق نقطة تفتيش في مطار بن غوريون الإسرائيلي ومطالبة الركاب بالاختباء... فيديو
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
© AP Photo / Oded Balilty
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سيارة كانت تسير بسرعة عالية اخترقت نقطة التفتيش في مطار بن غوريون، صباح اليوم الأحد.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه طُلب من الركاب في المبنى رقم 3 الاستلقاء على الأرض وعدم التحرك من المكان عندما تم فتح مواقع القناصة.
אירוע חריג בנתב"ג: הנוסעים בטרמינל 3 התבקשו לשכב על הרצפה ולא לזוז מהמקום כשעמדות הצלפים נפתחו. גם בטרמינל 1 נשמעה קריאה שלא לצאת. רשות שדות התעופה הודיעה כי 2 גנבי רכב פרצו את מחסום הכניסה, והם נעצרו בכביש לכיוון טרמינל 3. בנתב"ג חזרו לשגרה; האירוע מתוחקר@NoganNir @hen_zender pic.twitter.com/FTAqNKdM3t— חדשות 13 (@newsisrael13) December 4, 2022
كما تم سماع نداء آخر في المبنى رقم 1 يطلب من الركاب عدم المغادرة.
وفي السياق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه تم إيقاف السيارة بعد مطاردة قصيرة واعتقال سائقها الذي أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن الأمر يبدو وكأنه قيادة مضللة وليس هجوما مستهدفا.
وفتح تحقيق في الحادث، وتم التعرف على السائق على أنه من سكان الضفة الغربية ودخل إسرائيل بشكل غير قانوني وسرق السيارة في منطقة قريبة من تل أبيب.
ووفقا للصحيفة، يُعتقد أن المشتبه به قد اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
לא ברור למה נתבג הוא מקום חביב על גנבי רכב. גם הבוקר גנב פרץ את המחסום ודהר נגד כיוון התנועה בשטחי השדה. היה מרדף, היה ירי (הגנב נפצע קל) הייתה דריכות והנוסעים נשכבו על הרצפה ולפי דיווח גם עמדות הצלפים נפתחו. הגנב, תושב איו״ש נעצר ונתבג שב לשגרה כשהאירוע החריג יתוחקר pic.twitter.com/ECYEwU1iXh— Michal Raz Chaimovitz | 'מיכל רז חיימוביץ (@gotomichal) December 4, 2022
وأشارت إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، قاد سائق فلسطيني سيارة مسروقة عبر حاجز نقطة التفتيش في المطار. تم إيقافه بعد إطلاق الرصاص على السيارة.
وقال متحدث باسم الشرطة: "يحدث ذلك كل أسبوع تقريبا"، لافتًا إلى أن التوترات عالية فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية المحتملة حيث خلفت عودة هجمات "الذئاب المنفردة" عددا قليلا من القتلى وعشرات الجرحى في جميع أنحاء البلاد.