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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221204/فينغر-ينتقد-انشغال-بعض-منتخبات-المونديال-بـالتظاهر-السياسي-1070841187.html
فينغر ينتقد انشغال بعض منتخبات المونديال بـ"التظاهر السياسي"
فينغر ينتقد انشغال بعض منتخبات المونديال بـ"التظاهر السياسي"
انتقد أرسين فينغر، المسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المنتخبات المشاركة في كأس العالم "قطر 2022" التي حاولت الإدلاء بتصريحات سياسية، واصفا إياه... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T17:05+0000
2022-12-04T17:06+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
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وقال فينغر اليوم الأحد، إن الفرق التي قدمت مباراة افتتاحية جيدة كانت مستعدة ذهنيا للتركيز على المنافسة وليس على التظاهر السياسي.لم يحدد المدير الفني السابق لنادي أرسنال ومسؤول تطوير كرة القدم في "فيفا"، الفرق التي كان يتحدث عنها. كان أداء الدنمارك وألمانيا ضعيفًا في أول مبارياتهما. وتعادل الدنماركيون 0-0 مع تونس وخسر الألمان أمام اليابان 2-1.خرج المنتخبان الأوروبيان من دور المجموعات. كانا من بين سبعة اتحادات أوروبية لكرة أرادت أن يرتدي قادتها شارة لدعم المثلية والمتحولين جنسيا، ونددوا بما قالوا إنها "انتهاكات لحقوق الإنسان" في قطر.أجبر "فيفا" الاتحادات الأوروبية على التراجع بالتهديد بحصول قادة هذه الفرق على بطاقة صفراء بسبب هذه الشارات، مع مخاطرة بتلقي بطاقة ثانية وطردهم وتعليق مشاركتهم في المباراة التالية.لعبت الدنمارك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني دون احتجاج، قبل يوم واحد من اصطفاف لاعبي ألمانيا لالتقاط صورة الفريق قبيل مباراتهم وغطوا أفواههم بأيديهم تعبيرا عن شعورهم "بالإسكات" من قبل منظمي كأس العالم.وقال فينغر، إن مباريات كأس العالم حظيت بشعبية في جميع أنحاء العالم "على الرغم من كل الدعاية السلبية التي تلقيناها من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20221202/لماذا-تأهلت-كوريا-إلى-دور-الـ16-رغم-تعادلها-في-النقاط-وفرق-الأهداف-مع-الأوروغوي-1070782691.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

فينغر ينتقد انشغال بعض منتخبات المونديال بـ"التظاهر السياسي"

17:05 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 04.12.2022)
© Sputnik . Алексей Филипповأرسين فينجر
أرسين فينجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов
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انتقد أرسين فينغر، المسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المنتخبات المشاركة في كأس العالم "قطر 2022" التي حاولت الإدلاء بتصريحات سياسية، واصفا إياه بأنها "تفتقر إلى التركيز".
وقال فينغر اليوم الأحد، إن الفرق التي قدمت مباراة افتتاحية جيدة كانت مستعدة ذهنيا للتركيز على المنافسة وليس على التظاهر السياسي.
لم يحدد المدير الفني السابق لنادي أرسنال ومسؤول تطوير كرة القدم في "فيفا"، الفرق التي كان يتحدث عنها. كان أداء الدنمارك وألمانيا ضعيفًا في أول مبارياتهما. وتعادل الدنماركيون 0-0 مع تونس وخسر الألمان أمام اليابان 2-1.
منتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟
2 ديسمبر, 18:15 GMT
خرج المنتخبان الأوروبيان من دور المجموعات. كانا من بين سبعة اتحادات أوروبية لكرة أرادت أن يرتدي قادتها شارة لدعم المثلية والمتحولين جنسيا، ونددوا بما قالوا إنها "انتهاكات لحقوق الإنسان" في قطر.
أجبر "فيفا" الاتحادات الأوروبية على التراجع بالتهديد بحصول قادة هذه الفرق على بطاقة صفراء بسبب هذه الشارات، مع مخاطرة بتلقي بطاقة ثانية وطردهم وتعليق مشاركتهم في المباراة التالية.
لعبت الدنمارك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني دون احتجاج، قبل يوم واحد من اصطفاف لاعبي ألمانيا لالتقاط صورة الفريق قبيل مباراتهم وغطوا أفواههم بأيديهم تعبيرا عن شعورهم "بالإسكات" من قبل منظمي كأس العالم.
وقال فينغر، إن مباريات كأس العالم حظيت بشعبية في جميع أنحاء العالم "على الرغم من كل الدعاية السلبية التي تلقيناها من قبل".
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