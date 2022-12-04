https://sputnikarabic.ae/20221204/فينغر-ينتقد-انشغال-بعض-منتخبات-المونديال-بـالتظاهر-السياسي-1070841187.html

فينغر ينتقد انشغال بعض منتخبات المونديال بـ"التظاهر السياسي"

فينغر ينتقد انشغال بعض منتخبات المونديال بـ"التظاهر السياسي"

انتقد أرسين فينغر، المسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المنتخبات المشاركة في كأس العالم "قطر 2022" التي حاولت الإدلاء بتصريحات سياسية، واصفا إياه... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T17:05+0000

2022-12-04T17:05+0000

2022-12-04T17:06+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

منوعات

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وقال فينغر اليوم الأحد، إن الفرق التي قدمت مباراة افتتاحية جيدة كانت مستعدة ذهنيا للتركيز على المنافسة وليس على التظاهر السياسي.لم يحدد المدير الفني السابق لنادي أرسنال ومسؤول تطوير كرة القدم في "فيفا"، الفرق التي كان يتحدث عنها. كان أداء الدنمارك وألمانيا ضعيفًا في أول مبارياتهما. وتعادل الدنماركيون 0-0 مع تونس وخسر الألمان أمام اليابان 2-1.خرج المنتخبان الأوروبيان من دور المجموعات. كانا من بين سبعة اتحادات أوروبية لكرة أرادت أن يرتدي قادتها شارة لدعم المثلية والمتحولين جنسيا، ونددوا بما قالوا إنها "انتهاكات لحقوق الإنسان" في قطر.أجبر "فيفا" الاتحادات الأوروبية على التراجع بالتهديد بحصول قادة هذه الفرق على بطاقة صفراء بسبب هذه الشارات، مع مخاطرة بتلقي بطاقة ثانية وطردهم وتعليق مشاركتهم في المباراة التالية.لعبت الدنمارك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني دون احتجاج، قبل يوم واحد من اصطفاف لاعبي ألمانيا لالتقاط صورة الفريق قبيل مباراتهم وغطوا أفواههم بأيديهم تعبيرا عن شعورهم "بالإسكات" من قبل منظمي كأس العالم.وقال فينغر، إن مباريات كأس العالم حظيت بشعبية في جميع أنحاء العالم "على الرغم من كل الدعاية السلبية التي تلقيناها من قبل".

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