https://sputnikarabic.ae/20221204/في-إشارة-لمسؤولية-بلاده-عن-الهجمات-على-سوريا-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نجحنا-في-تعطيل-رؤية-سليماني-1070823795.html
في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا... رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني
في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا... رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني
قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رؤية القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تم... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:46+0000
2022-12-04T10:46+0000
2022-12-04T10:46+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال كوخافي، أن رؤية الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير، لكنه ليس بشكل مطلق، وبأن لدى الجيش الإسرائيلي المزيد من العمل هناك، في إشارة إلى سوريا.وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن 80 % من الوقت يبقى محور التهريب الجوي والبحري والبري إلى سوريا مغلقا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية.وجاءت تصريحات الجنرال كوخافي خلال كلمة له أمام معهد غازيت الإسرائيلي للاستخبارات، والتي أوضح خلالها أيضا أن حركة حماس مردوعة، وبأنها تختار عدم الرد بأي هجوم أو حتى المبادرة بعد أن خلق الجيش الإسرائيلي حالة ردع كبيرة في مواجهة حماس.ويشار إلى أنه، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي
في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا... رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني
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قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رؤية القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير جدا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال كوخافي، أن رؤية الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير، لكنه ليس بشكل مطلق، وبأن لدى الجيش الإسرائيلي المزيد من العمل هناك، في إشارة إلى سوريا
.
وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن 80 % من الوقت يبقى محور التهريب الجوي والبحري والبري إلى سوريا مغلقا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية.
وجاءت تصريحات الجنرال كوخافي خلال كلمة له أمام معهد غازيت الإسرائيلي للاستخبارات، والتي أوضح خلالها أيضا أن حركة حماس مردوعة، وبأنها تختار عدم الرد بأي هجوم أو حتى المبادرة بعد أن خلق الجيش الإسرائيلي حالة ردع كبيرة في مواجهة حماس.
ويشار إلى أنه، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل أربعة جنود
في الجيش العربي السوري، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.