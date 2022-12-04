https://sputnikarabic.ae/20221204/في-إشارة-لمسؤولية-بلاده-عن-الهجمات-على-سوريا-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نجحنا-في-تعطيل-رؤية-سليماني-1070823795.html

في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا... رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني

في إشارة لمسؤولية بلاده عن الهجمات على سوريا... رئيس الأركان الإسرائيلي: نجحنا في تعطيل رؤية سليماني

قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رؤية القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، تم... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T10:46+0000

2022-12-04T10:46+0000

2022-12-04T10:46+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047920417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9d9b241fb3de639eb6d4c129d5c446.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال كوخافي، أن رؤية الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، تم التشويش عليها بشكل كبير، لكنه ليس بشكل مطلق، وبأن لدى الجيش الإسرائيلي المزيد من العمل هناك، في إشارة إلى سوريا.وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن 80 % من الوقت يبقى محور التهريب الجوي والبحري والبري إلى سوريا مغلقا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية.وجاءت تصريحات الجنرال كوخافي خلال كلمة له أمام معهد غازيت الإسرائيلي للاستخبارات، والتي أوضح خلالها أيضا أن حركة حماس مردوعة، وبأنها تختار عدم الرد بأي هجوم أو حتى المبادرة بعد أن خلق الجيش الإسرائيلي حالة ردع كبيرة في مواجهة حماس.ويشار إلى أنه، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي