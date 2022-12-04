https://sputnikarabic.ae/20221204/قوات-الأمن-التركية-تعتقل-عنصرا-بارزا-في-داعش-شمالي-سوريا-1070833043.html
قوات الأمن التركية تعتقل عنصرا بارزا في "داعش" شمالي سوريا
قوات الأمن التركية تعتقل عنصرا بارزا في "داعش" شمالي سوريا
قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها اعتقلت عنصرا بارزا في تنظيم داعش (الإرهابي المحظورة في روسيا وعدة... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:43+0000
2022-12-04T14:43+0000
2022-12-04T14:43+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103343/25/1033432509_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_8860780755647c0e3369ac67b619a768.jpg
سبوتنيك. من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" في تقرير لها أن العملية جرت في مدينتي الباب وجرابلس السوريتين، يوم السبت، وتمكنت القوات التركية فيها من إلقاء القبض على 13 من أعضاء تنظيم "داعش"، بما في ذلك العنصر البارز المذكور، بالإضافة إلى خمسة مسلحين أكراد من وحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني، وهي جماعات محظورة في تركيا ومصنفه على أنها إرهابية.وذكر تقرير الوكالة أن القوات التركية صادرت بنادق كلاشينكوف ومسدسات وعدد 253 طلقة و10 كيلوغرامات من المتفجرات اليدوية الصنع خلال عمليات تفتيش في عناوين المشتبه بهم.وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.وفي وقت سابق، قتل قيادي في قوات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية، أمس السبت، مستهدفة سيارته في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في حين تواصل الدبابات والمدفعية التركية قصفها مواقع التنظيم في ريف الرقة.وأفاد مراسل"سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن "طائرات مسيرة تركية استهدفت ليل السبت، سيارة عسكرية في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا- الحسكة".ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103343/25/1033432509_138:0:962:618_1920x0_80_0_0_95ec44d2e15e27fe21caf624fe12d4e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
قوات الأمن التركية تعتقل عنصرا بارزا في "داعش" شمالي سوريا
تابعنا عبر
قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن وزارة الداخلية التركية أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها اعتقلت عنصرا بارزا في تنظيم داعش (الإرهابي المحظورة في روسيا وعدة دول) خلال عملية في شمال سوريا.
سبوتنيك. من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" في تقرير لها أن العملية جرت في مدينتي الباب وجرابلس السوريتين، يوم السبت، وتمكنت القوات التركية فيها من إلقاء القبض على 13 من أعضاء تنظيم "داعش"، بما في ذلك العنصر البارز المذكور، بالإضافة إلى خمسة مسلحين أكراد من وحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني، وهي جماعات محظورة في تركيا ومصنفه على أنها إرهابية.
وذكر تقرير الوكالة أن القوات التركية صادرت بنادق كلاشينكوف ومسدسات وعدد 253 طلقة و10 كيلوغرامات من المتفجرات اليدوية الصنع خلال عمليات تفتيش في عناوين المشتبه بهم.
وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.
وفي وقت سابق، قتل قيادي في قوات تنظيم "قسد"
الموالي للجيش الأمريكي في قصف نفذته طائرة مسيرة تركية، أمس السبت، مستهدفة سيارته في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في حين تواصل الدبابات والمدفعية التركية قصفها مواقع التنظيم في ريف الرقة.
وأفاد مراسل"سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن "طائرات مسيرة تركية استهدفت ليل السبت، سيارة عسكرية في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا- الحسكة".
ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.