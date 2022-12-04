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https://sputnikarabic.ae/20221204/كبسولة-شنتشو-14-الصينية-تهبط-بسلام-1070827491.html
كبسولة "شنتشو-14" الصينية تهبط بسلام
كبسولة "شنتشو-14" الصينية تهبط بسلام
هبطت كبسولة العودة لسفينة الفضاء المأهول (شنتشو-14)، التي كانت تقل رواد الفضاء في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، بسلام،... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:07+0000
2022-12-04T13:07+0000
العالم
مركبة فضائية
الصين
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وأفادت وكالة الفضاء الصينية في بيان: "هبطت كبسولة العودة لسفينة الفضاء المأهولة (شنتشو-14)، في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، بسلام، اليوم الأحد".وأعلنت الوكالة، في وقت سابق من اليوم، أن "مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، وسيبدأ الرواد على متنها، تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه، رحلة عودتهم إلى الوطن".وأعلنت الوكالة الصينية للفضاء، أمس السبت، أن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد.وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20221204/مركبة-الفضاء-شنتشو-14-تنفصل-عن-مجموعة-محطة-الفضاء-الصينية-1070817743.html
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العالم, مركبة فضائية, الصين
العالم, مركبة فضائية, الصين

كبسولة "شنتشو-14" الصينية تهبط بسلام

13:07 GMT 04.12.2022
© Photo / Twitter/ Roscosmosسفينة فضائية "سيوز تي إم-16"
سفينة فضائية سيوز تي إم-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Photo / Twitter/ Roscosmos
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هبطت كبسولة العودة لسفينة الفضاء المأهول (شنتشو-14)، التي كانت تقل رواد الفضاء في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، بسلام، اليوم الأحد.
وأفادت وكالة الفضاء الصينية في بيان: "هبطت كبسولة العودة لسفينة الفضاء المأهولة (شنتشو-14)، في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، بسلام، اليوم الأحد".
وأعلنت الوكالة، في وقت سابق من اليوم، أن "مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" انفصلت عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، وسيبدأ الرواد على متنها، تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه، رحلة عودتهم إلى الوطن".
وأعلنت الوكالة الصينية للفضاء، أمس السبت، أن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه خلال المناوبة التي أجريت، مساء الجمعة، سلّم طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو - 14" مهامه رسميا إلى طاقم "شنتشو - 15"، الذي سيعمل في المحطة حتى مايو/ أيار 2023، وأكمل طاقم "شنتشو - 14" المهام بنجاح خلال مهمته التي استمرت ستة أشهر ومن المقرر أنه سيتوجه إلى الأرض غدًا، 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.
أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية
05:32 GMT
يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.
وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".
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