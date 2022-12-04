https://sputnikarabic.ae/20221204/لابيد-لن-نسمح-بالتحقيق-مع-الجنود-الإسرائيليين-من-قبل-جهات-أجنبية-ولا-نقبل-التشهير-بهم--1070841767.html

لابيد: لن نسمح بالتحقيق مع الجنود الإسرائيليين من قبل جهات أجنبية ولا نقبل التشهير بهم

لابيد: لن نسمح بالتحقيق مع الجنود الإسرائيليين من قبل جهات أجنبية ولا نقبل التشهير بهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن بلاده لن تسمح بتحقيقات مع الجنود الإسرائيليين من قبل جهات أجنبية ولن تقبل التشهير بهم. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T17:38+0000

2022-12-04T17:38+0000

2022-12-04T17:41+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، خلال تقييم أمني أجراه في لواء "يهودا والسامرة" التابع للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتطرق التقييم للتصريحات السياسية وما تردد مؤخرا حول تورط الجنود الإسرائيليين في السياسة.وقال لابيد "في مواجهة المنظمات الإرهابية، نحتاج إلى جيش قوي ومنضبط، مع سلسلة قيادة واضحة، تعمل فقط بموجب القانون. إنه سر قوتنا، وما الذي خلق قوة الجيش الدفاع الإسرائيلي".وتابع: "الحكومة تقدم الدعم الكامل لمقاتلينا. لن نسمح بالتحقيقات التي تجريها الكيانات الأجنبية، ولن نقبل التشهير بجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الشاباك (جهاز الأمن العام) وشرطة حرس الحدود الذين يعرضون حياتهم يوميا للخطر من أجل الحفاظ على المواطنين الإسرائيليين".تأتي تصريحات لابيد في ظل لغط شهدته إسرائيل مؤخرا حول تشكيلة الحكومة المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي قام بتعيين شخصيات يمينية متطرفة في مناصب حساسة بما في ذلك في الأمن الداخلي.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق في ملابسات وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية في مايو/ أيار الماضي.وسبق أن أعلن لابيد أن الجنود الإسرائيليين لن يتم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وقال لابيد إن تل أبيب أبلغت واشنطن احتجاجها الشديد بهذا الشأن، مضيفا: "لن نتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20221114/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-قرارها-فتح-تحقيق-جنائي-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070173367.html

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