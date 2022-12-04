https://sputnikarabic.ae/20221204/مبابي-يقود-فرنسا-إلى-الدور-ربع-النهائي-في-كأس-العالم-2022-بعد-الفوز-على-بولندا-3-1-1070841953.html
مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T17:46+0000
2022-12-04T17:46+0000
2022-12-04T17:54+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار فرنسا
بولندا
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سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.وسجل مبابي الهدفين الثاني والثالث، ليسجل خامس أهدافه في المونديال القطري وينفرد بصدارة الهدافين، لتضرب الديوك موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة السنغال وإنجلترا التي تلعب في وقت لاحق.وقلص ليفاندوفسكي الفارق في آخر لحظات المباراة من ضربة جزاء.
https://sputnikarabic.ae/20211117/مبابي-ينفرد-برقم-قياسي-جديد-في-منتخب-فرنسا-1050727789.html
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أخبار فرنسا , بولندا
مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
17:46 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.
سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.
17 نوفمبر 2021, 09:40 GMT
وسجل مبابي الهدفين الثاني والثالث، ليسجل خامس أهدافه في المونديال القطري وينفرد بصدارة الهدافين، لتضرب الديوك موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة السنغال وإنجلترا التي تلعب في وقت لاحق.
وقلص ليفاندوفسكي الفارق في آخر لحظات المباراة من ضربة جزاء.