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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221204/مبابي-يقود-فرنسا-إلى-الدور-ربع-النهائي-في-كأس-العالم-2022-بعد-الفوز-على-بولندا-3-1-1070841953.html
مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T17:46+0000
2022-12-04T17:54+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار فرنسا
بولندا
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سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.وسجل مبابي الهدفين الثاني والثالث، ليسجل خامس أهدافه في المونديال القطري وينفرد بصدارة الهدافين، لتضرب الديوك موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة السنغال وإنجلترا التي تلعب في وقت لاحق.وقلص ليفاندوفسكي الفارق في آخر لحظات المباراة من ضربة جزاء.
https://sputnikarabic.ae/20211117/مبابي-ينفرد-برقم-قياسي-جديد-في-منتخب-فرنسا-1050727789.html
أخبار فرنسا
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أخبار فرنسا , بولندا
أخبار فرنسا , بولندا

مبابي يقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1

17:46 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 04.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVكليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1
كليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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فاز منتخب فرنسا، مساء اليوم الأحد، على نظيره البولندي 3-1 ليعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.
سجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، ليصبح جيرو الهداف التاريخي للديوك بـ52 هدفا وفض الشراكة مع تيري هنري بفارق هدف واحد.
كيليان مبابي بعد إحرازه 4 أهداف في مباراة فرنسا وكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
مبابي ينفرد برقم قياسي جديد في منتخب فرنسا
17 نوفمبر 2021, 09:40 GMT
وسجل مبابي الهدفين الثاني والثالث، ليسجل خامس أهدافه في المونديال القطري وينفرد بصدارة الهدافين، لتضرب الديوك موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة السنغال وإنجلترا التي تلعب في وقت لاحق.
وقلص ليفاندوفسكي الفارق في آخر لحظات المباراة من ضربة جزاء.
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