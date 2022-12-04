https://sputnikarabic.ae/20221204/مركبة-الفضاء-شنتشو-14-تنفصل-عن-مجموعة-محطة-الفضاء-الصينية-1070817743.html

مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية

مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية

انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14"، اليوم الأحد، عن مجموعة محطة الفضاء الصينية بعد إتمام مهامها. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T05:32+0000

2022-12-04T05:32+0000

2022-12-04T05:32+0000

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الصين

المركبة الفضائية

عودة

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وأفادت وكالة الفضاء الصينية في بيان: "انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، وسيبدأ الرواد على متنها، تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه، رحلة عودتهم إلى الوطن".وأعلنت الوكالة الصينية للفضاء، أمس السبت، إن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد.وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.وبدأ بناء محطة تيانغونغ الفضائية رسميا في أبريل/ نيسان 2021، ويتكون الهيكل الأساسي للمحطة على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين معمليتين وهما "وينتيان" و"منجتيان"، ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في الوقت نفسه، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 عاما تنتهي في عام 2038.

https://sputnikarabic.ae/20221203/رواد-فضاء-صينيون-يكملون-أول-دوران-في-مدار-محطة-تيانغونغ-1070790988.html

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