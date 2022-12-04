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https://sputnikarabic.ae/20221204/مركبة-الفضاء-شنتشو-14-تنفصل-عن-مجموعة-محطة-الفضاء-الصينية-1070817743.html
مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية
مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية
انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14"، اليوم الأحد، عن مجموعة محطة الفضاء الصينية بعد إتمام مهامها. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T05:32+0000
2022-12-04T05:32+0000
العالم
الصين
المركبة الفضائية
عودة
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وأفادت وكالة الفضاء الصينية في بيان: "انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، وسيبدأ الرواد على متنها، تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه، رحلة عودتهم إلى الوطن".وأعلنت الوكالة الصينية للفضاء، أمس السبت، إن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد.وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.وبدأ بناء محطة تيانغونغ الفضائية رسميا في أبريل/ نيسان 2021، ويتكون الهيكل الأساسي للمحطة على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين معمليتين وهما "وينتيان" و"منجتيان"، ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في الوقت نفسه، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 عاما تنتهي في عام 2038.
https://sputnikarabic.ae/20221203/رواد-فضاء-صينيون-يكملون-أول-دوران-في-مدار-محطة-تيانغونغ-1070790988.html
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العالم, الصين, المركبة الفضائية, عودة
العالم, الصين, المركبة الفضائية, عودة

مركبة الفضاء "شنتشو-14" تنفصل عن مجموعة محطة الفضاء الصينية

05:32 GMT 04.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورأطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو.
أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14"، اليوم الأحد، عن مجموعة محطة الفضاء الصينية بعد إتمام مهامها.
وأفادت وكالة الفضاء الصينية في بيان: "انفصلت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، وسيبدأ الرواد على متنها، تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه، رحلة عودتهم إلى الوطن".
وأعلنت الوكالة الصينية للفضاء، أمس السبت، إن رواد الفضاء الصينيين أجروا دورانا ناجحا للأطقم في مدار محطة تيانغونغ الفضائية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه خلال المناوبة التي أجريت، مساء الجمعة، سلّم طاقم المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو - 14" مهامه رسميا إلى طاقم"شنتشو - 15"، الذي سيعمل في المحطة حتى مايو/ أيار 2023، وأكمل طاقم "شنتشو - 14" المهام بنجاح خلال مهمته التي استمرت ستة أشهر ومن المقرر أنه سيتوجه إلى الأرض غدًا، 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت الوكالة أن عمل طاقم "شنتشو - 15" سيستمر في المحطة لمدة ستة أشهر مقبلة، ومن المتوقع أن تكتمل مرحلة البناء الأخيرة للمحطة المدارية الصينية خلال مهمتهم.
يشار إلى أن طاقم "شنتشو -15" يضم ثلاثة رواد فضاء، وهم قائد الطاقم، فاي جون لونغ، إلى جانب دنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.
وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصينية للفضاء المأهول، إن مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو- 5"، التي تنقل الإمدادات لمحطة "تيانقونغ" الفضائية، نفذت التقاءً آليا سريعا والتحمت بمجموعة محطة الفضاء.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون وصول مركبة شحن فضائية إلى محطة الفضاء الصينية، وفقا لوكالة "شينخوا".
محطة الفضاء الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
رواد فضاء صينيون يكملون أول دوران في مدار محطة تيانغونغ
أمس, 07:37 GMT
من المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -15" القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.
وبدأ بناء محطة تيانغونغ الفضائية رسميا في أبريل/ نيسان 2021، ويتكون الهيكل الأساسي للمحطة على شكل حرف T من وحدة "تيانخه" الأساسية ووحدتين معمليتين وهما "وينتيان" و"منجتيان"، ويمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في الوقت نفسه، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 عاما تنتهي في عام 2038.
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