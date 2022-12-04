https://sputnikarabic.ae/20221204/مسؤول-أمني-إيراني-الموساد-في-حالة-مأسوية-ولعبتنا-مع-إسرائيلبدأت-للتو-1070833980.html

مسؤول أمني إيراني: الموساد في حالة مأسوية ولعبتنا مع إسرائيل بدأت للتو

مسؤول أمني إيراني: الموساد في حالة مأسوية ولعبتنا مع إسرائيل بدأت للتو

قال مسؤول أمني إيراني، إن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قامت بقتل 6 من ضباطها قبل فترة لتمنع وصول بعض المعلومات الأمنية الحساسة إلى إيران، وأخيرا قامت أيضا... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T14:59+0000

2022-12-04T14:59+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن المسؤول الأمني الإيراني، قوله إن "السلطات الإسرائيلية متوترة وغاضبة بسبب عدم قدرتها على منع وصول المعلومات الخطرة إلى طهران"، مضيفا:وتابع: "إنهم يعرفون أي جهة كشفت عن عناصرهم في ماليزيا وقدمتهم إلى استخبارات هذا البلد وهم يعرفون كيف ولماذا شرد ضباطهم في العالم".وكان إعلام إسرائيلي، قال إن تل أبيب ستعمل على زيادة الأمن لكبار المسؤولين الإسرائيليين الأمنيين المقيمين في الخارج، مع التركيز على مسؤولي جهاز الموساد السابقين.تأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات مع إيران وسلسلة الإجراءات المنسوبة إلى "الموساد"، وفقا لقناة "آي 24 نيوز" التي أفادت بأن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، فضّل عدم التعليق على القضية.وشارك رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي الخميس الماضي، في تقييم للوضع العملياتي في مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في فلوريدا، وعقد اجتماع عمل مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.وتناول التقييم المشترك للوضع التحديات الإقليمية، بقيادة إيران واتفق كوخافي وزملاؤه على "خارطة طريق" لاستمرار النشاط المشترك، وعلى تشكيل فرق مخصصة للتعامل مع "التحدي الإيراني".وفي ختام الزيارة قال رئيس الأركان إنه "من أجل تحسين التعامل مع التحديات الإقليمية، سيتم في الفترة المقبلة توسيع النشاط المشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل كبير. وفي نفس الوقت، سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد ترسخ إيران في المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20221127/إسرائيل-تكثيف-الحراسة-على-قادة-الأجهزة-الأمنية-خوفا-من-محاولة-انتقام-إيرانية-1070607702.html

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