https://sputnikarabic.ae/20221204/مسؤول-مصري-يوضح-أسباب-ارتفاع-أسعار-الذهب-1070836019.html
مسؤول مصري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب
مسؤول مصري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب
قال مسؤول بوزارة التموين المصرية إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بسبب زيادة الطلب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد هدوءا نسبيا في أسعار المعدن الأصفر. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:45+0000
2022-12-04T15:45+0000
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أسعار الذهب اليوم
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وأوضح ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، أن هناك عدة عوامل تحكم أسعار الذهب وما وصلت إليه في السوق المصري، حسبما ذكر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد.ولفت فرج إلى أن هذه العوامل تشمل:وأضاف مستشار وزير التموين المصري: "أسعار الذهب وصلت إلى مستويات قياسية، لكنها ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة".واستطرد: "أدعوا المواطنين إلى التريث في عملية الشراء خلال هذه الفترة".وتابع: "من المؤكد أنه سيكون هناك تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن أسعار المعدن الأصفر حاليا أكبر من القيمة العادلة له.يذكر أن أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر ليصل سعر الغرام عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، إلى ألف و660 جنيها، اليوم الأحد، دون إضافة رسوم التصنيع المعروفة في مصر بـ "المصنعية".
https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-السابق-لشعبة-الذهب-المصرية-الارتفاعات-الجنونية-في-السعر-تحتاج-إجراءات-حكومية-قوية-لوقفها-1070638781.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
مسؤول مصري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب
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قال مسؤول بوزارة التموين المصرية إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بسبب زيادة الطلب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد هدوءا نسبيا في أسعار المعدن الأصفر.
وأوضح ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، أن هناك عدة عوامل تحكم أسعار الذهب وما وصلت إليه في السوق المصري، حسبما ذكر
في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد.
ولفت فرج إلى أن هذه العوامل تشمل:
الإقبال الكبير على الشراء.
توقف استيراد الذهب
من الخارج حاليا.
وأضاف مستشار وزير التموين المصري: "أسعار الذهب وصلت إلى مستويات قياسية
، لكنها ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة".
واستطرد: "أدعوا المواطنين إلى التريث في عملية الشراء خلال هذه الفترة".
وقال ناجي فرج: "يلجأ كثير من الناس لشراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا للادخار".
وتابع: "من المؤكد أنه سيكون هناك تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن أسعار المعدن الأصفر حاليا أكبر من القيمة العادلة له.
يذكر أن أسعار الذهب
تواصل ارتفاعها في مصر ليصل سعر الغرام عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، إلى ألف و660 جنيها، اليوم الأحد، دون إضافة رسوم التصنيع المعروفة في مصر بـ "المصنعية".