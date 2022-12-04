https://sputnikarabic.ae/20221204/مسؤول-مصري-يوضح-أسباب-ارتفاع-أسعار-الذهب-1070836019.html

مسؤول مصري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

مسؤول مصري يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

قال مسؤول بوزارة التموين المصرية إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بسبب زيادة الطلب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد هدوءا نسبيا في أسعار المعدن الأصفر. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T15:45+0000

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وأوضح ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، أن هناك عدة عوامل تحكم أسعار الذهب وما وصلت إليه في السوق المصري، حسبما ذكر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد.ولفت فرج إلى أن هذه العوامل تشمل:وأضاف مستشار وزير التموين المصري: "أسعار الذهب وصلت إلى مستويات قياسية، لكنها ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة".واستطرد: "أدعوا المواطنين إلى التريث في عملية الشراء خلال هذه الفترة".وتابع: "من المؤكد أنه سيكون هناك تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن أسعار المعدن الأصفر حاليا أكبر من القيمة العادلة له.يذكر أن أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر ليصل سعر الغرام عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، إلى ألف و660 جنيها، اليوم الأحد، دون إضافة رسوم التصنيع المعروفة في مصر بـ "المصنعية".

https://sputnikarabic.ae/20221128/الرئيس-السابق-لشعبة-الذهب-المصرية-الارتفاعات-الجنونية-في-السعر-تحتاج-إجراءات-حكومية-قوية-لوقفها-1070638781.html

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