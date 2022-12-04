https://sputnikarabic.ae/20221204/مسلحون-يهاجمون-مسجدا-في-شمال-نيجيريا-ويختطفون-نحو-19-شخصا-1070845543.html

مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا

مسلحون يهاجمون مسجدا في شمال نيجيريا ويختطفون نحو 19 شخصا

قالت وسائل إعلام محلية نيجيرية، اليوم الأحد، إن مسلحين اقتحموا مسجدا في ولاية كاتسينا بشمال البلاد وخطفوا 19 مصليا وأطلقوا النار على إمام المسجد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وقالت صحيفة "بانش" إن الجناة خطفوا 19 شخصا من مسجد، مساء أمس السبت، مضيفة أنه تم إنقاذ ستة مصابين في وقت لاحق، فيما أكد المتحدث باسم الشرطة أنباء وقوع الهجوم لوسائل الإعلام.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة الولاية، جامبو إيساه، قوله: "اقتحم الإرهابيون المسجد في قرية ميغامجي بينما كان الناس يؤدون صلاة العشاء، حيث أطلقوا النار وأصابوا الإمام وشخص آخر، ويخضع المصابون حاليا للعلاج في المستشفى، كما قام الإرهابيون باختطاف بعض المصلين في تلك الليلة".يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية لم تحدد ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى، فيما قال أحد السكان المحليين أن حوالي 12 شخصا قتلوا في الهجوم، بمن فيهم الإمام.يذكر أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، في نوفمبر/ تشرين الثاني، في هجمات شنها مسلحون على ثلاث مناطق في ولاية كادونا المضطربة في شمال غرب نيجيريا.وأوضحت صحيفة "بانش" المحلية نقلاً عن مفوض أمن الدولة صموئيل أروان، قوله، "بمنطقة جيوا (الحكومية المحلية في ولاية كادونا)، قتل 11 من السكان المحليين، وحالتي وفاة في كلا من منطقتي بيرنين جواري و كاجورو".

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