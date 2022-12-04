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https://sputnikarabic.ae/20221204/مطار-بغداد-الدولي-يستأنف-رحلاته-بعد-توقفها-نتيجة-ظروف-جوية-1070823271.html
مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية
مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية
استأنف مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، حركة الملاحة، والتي كانت توقفت خلال الساعات الماضية ‏بسبب ظروف جوية.‏ 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:12+0000
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وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، وفقا لشبكة الإعلام العراقي.فيما ذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها أنه تم "استئناف رحلاتها من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد أن تم إيقافها بسبب سوء الأحوال الجوية، صباح اليوم الأحد"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وكان مطار بغداد الدولي أصدر تنويها، صباح اليوم الأحد، لكافة مسافريه وشركات الطيران العاملة فيه، عن "إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة صباح اليوم".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية

10:12 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
مطار بغداد الدولي
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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استأنف مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، حركة الملاحة، والتي كانت توقفت خلال الساعات الماضية ‏بسبب ظروف جوية.‏
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، وفقا لشبكة الإعلام العراقي.
فيما ذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها أنه تم "استئناف رحلاتها من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد أن تم إيقافها بسبب سوء الأحوال الجوية، صباح اليوم الأحد"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
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وكان مطار بغداد الدولي أصدر تنويها، صباح اليوم الأحد، لكافة مسافريه وشركات الطيران العاملة فيه، عن "إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة صباح اليوم".
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