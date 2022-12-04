https://sputnikarabic.ae/20221204/مطار-بغداد-الدولي-يستأنف-رحلاته-بعد-توقفها-نتيجة-ظروف-جوية-1070823271.html
مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية
مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية
استأنف مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، حركة الملاحة، والتي كانت توقفت خلال الساعات الماضية بسبب ظروف جوية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T10:12+0000
2022-12-04T10:12+0000
2022-12-04T10:12+0000
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وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، وفقا لشبكة الإعلام العراقي.فيما ذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها أنه تم "استئناف رحلاتها من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد أن تم إيقافها بسبب سوء الأحوال الجوية، صباح اليوم الأحد"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وكان مطار بغداد الدولي أصدر تنويها، صباح اليوم الأحد، لكافة مسافريه وشركات الطيران العاملة فيه، عن "إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة صباح اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-مسؤولين-بعد-حريقين-في-مطار-بغداد-1070270608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مطار بغداد الدولي يستأنف رحلاته بعد توقفها نتيجة ظروف جوية
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استأنف مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، حركة الملاحة، والتي كانت توقفت خلال الساعات الماضية بسبب ظروف جوية.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية استئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، وفقا لشبكة الإعلام العراقي.
فيما ذكرت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها أنه تم "استئناف رحلاتها من وإلى مطار بغداد الدولي، بعد أن تم إيقافها بسبب سوء الأحوال الجوية، صباح اليوم الأحد"، وفقا لموقع
"السومرية نيوز".
وكان مطار بغداد الدولي أصدر تنويها، صباح اليوم الأحد، لكافة مسافريه وشركات الطيران العاملة فيه، عن "إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر منذ الساعة الثالثة صباح اليوم".