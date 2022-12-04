https://sputnikarabic.ae/20221204/مقتل-3-من-رجال-شرطة-في-هجوم-إرهابي-بشمال-غرب-باكستان-1070817442.html

مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، حسبما قال رجال الإنقاذ. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T05:11+0000

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أخبار باكستان

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وذكر التقرير أن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.وقال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات الإرهابية في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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