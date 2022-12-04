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https://sputnikarabic.ae/20221204/مقتل-3-من-رجال-شرطة-في-هجوم-إرهابي-بشمال-غرب-باكستان-1070817442.html
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، حسبما قال رجال الإنقاذ. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T05:11+0000
2022-12-04T05:14+0000
أخبار باكستان
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وذكر التقرير أن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.وقال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات الإرهابية في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20221203/طالبان-باكستان-أكدت-لنا-أن-حادث-السفارة-لن-يؤثر-على-علاقات-البلدين-1070796093.html
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أخبار باكستان
أخبار باكستان

مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

05:11 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.12.2022)
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، حسبما قال رجال الإنقاذ.
وذكر التقرير أن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.
وقال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.
الحدود بين باكستان وأفغانستان، منطقة شامان، 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
طالبان: باكستان أكدت لنا أن حادث السفارة لن يؤثر على علاقات البلدين
أمس, 11:41 GMT
وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات الإرهابية في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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