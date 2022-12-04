https://sputnikarabic.ae/20221204/مقتل-3-من-رجال-شرطة-في-هجوم-إرهابي-بشمال-غرب-باكستان-1070817442.html
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، حسبما قال رجال الإنقاذ. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T05:11+0000
2022-12-04T05:11+0000
2022-12-04T05:14+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
وذكر التقرير أن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.وقال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات الإرهابية في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20221203/طالبان-باكستان-أكدت-لنا-أن-حادث-السفارة-لن-يؤثر-على-علاقات-البلدين-1070796093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان
05:11 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
قُتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم إرهابي وقع في ناحية نوشيرا في مقاطعة خيبر باختونخوا، شمال غربي باكستان، حسبما قال رجال الإنقاذ.
وذكر التقرير أن سيارة تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين
، يوم السبت، في منطقة أكورا خاتاك في هذه الناحية، حيث أطلقوا النار على رجال الشرطة الثلاثة.
وقال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا نُقلوا على الفور إلى المستشفى، حيث تم استلامهم وقد توفوا، مضيفين أن القتلى كان من بينهم قائد شرطة وسائق.
وأفادت التقارير بتسجيل زيادة كبيرة أخيرا في الهجمات الإرهابية في أنحاء من باكستان، وخاصة في مقاطعة خيبر باختونخوا بعدما أوقفت جماعة "تحريك طالبان باكستان" المسلحة المحظورة العمل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.