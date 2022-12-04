https://sputnikarabic.ae/20221204/ميسي-يتصدر-ترتيب-هدافي-كأس-العالم-قطر-2022-1070820273.html
ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
صعد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 3، عقب هدفه الرائع في مرمى منتخب أستراليا. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T08:25+0000
2022-12-04T08:25+0000
2022-12-04T08:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
ليونيل ميسي
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وكان ميسي قد سجل هدفين أمام السعودية والمكسيك، ثم وصل للهدف رقم 3 بهدفه أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.وبذلك تساوى ميسي مع 5 لاعبين يتصدرون ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.ويواصل 4 لاعبين منهم في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.وحجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف، بينما نجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 -1.ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الهولندي والأرجنتيني في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي
رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي
ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
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صعد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 3، عقب هدفه الرائع في مرمى منتخب أستراليا.
وكان ميسي قد سجل هدفين أمام السعودية والمكسيك، ثم وصل للهدف رقم 3 بهدفه أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وبذلك تساوى ميسي
مع 5 لاعبين يتصدرون ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني ألفارو موراتا المركز الأول في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.
ويواصل 4 لاعبين منهم في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.
وحجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف، بينما نجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 -1.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الهولندي والأرجنتيني
في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.