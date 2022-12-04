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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221204/ميسي-يتصدر-ترتيب-هدافي-كأس-العالم-قطر-2022-1070820273.html
ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022
صعد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 3، عقب هدفه الرائع في مرمى منتخب أستراليا. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T08:25+0000
2022-12-04T08:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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مجتمع
ليونيل ميسي
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وكان ميسي قد سجل هدفين أمام السعودية والمكسيك، ثم وصل للهدف رقم 3 بهدفه أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.وبذلك تساوى ميسي مع 5 لاعبين يتصدرون ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.ويواصل 4 لاعبين منهم في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.وحجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف، بينما نجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 -1.ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الهولندي والأرجنتيني في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221127/ميسي-بعد-الفوز-على-المكسيك-الآن-يبدأ-كأس-عالم-آخر-1070588072.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي
رياضة, منوعات, مجتمع, ليونيل ميسي

ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

08:25 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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صعد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 3، عقب هدفه الرائع في مرمى منتخب أستراليا.
وكان ميسي قد سجل هدفين أمام السعودية والمكسيك، ثم وصل للهدف رقم 3 بهدفه أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وبذلك تساوى ميسي مع 5 لاعبين يتصدرون ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني ألفارو موراتا المركز الأول في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.
ويواصل 4 لاعبين منهم في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.
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وحجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف، بينما نجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 -1.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الهولندي والأرجنتيني في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
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