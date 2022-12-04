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https://sputnikarabic.ae/20221204/نتنياهو-عندما-كان-الإخوان-المسلمون-في-الحكومة-لم-أسمع-انتقادات-دولية-1070833462.html
نتنياهو: عندما كان الإخوان المسلمون في الحكومة لم أسمع انتقادات دولية
نتنياهو: عندما كان الإخوان المسلمون في الحكومة لم أسمع انتقادات دولية
تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الانتقادات الدولية حول حكومته المرتقبة والتي تضم وجوها من أقصى اليمين. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:46+0000
2022-12-04T14:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وفي لقاء مع شبكة الأخبار الأمريكية "إن بي سي" قال نتنياهو: "الإخوان المسلمون كانوا جالسين في الحكومة المنتهية ولايتها ولم أسمع انتقادات دولية".وكان نتنياهو يشير إلى "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس والتي كانت جزءا من الائتلاف الحكومي السابق.وطمأن نتنياهو المجتمع الدولي والإسرائيليين بقوله "لن أقبل أي أذى لمجتمع المثليين".وأضاف: "كرئيس للوزراء، كلتا يدي على عجلة القيادة وسأقود السياسة في جميع المجالات".وتابع: "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية، وأمنع الحروب غير الضرورية، وأوقف إيران وأجلب المزيد من اتفاقات السلام بعد أربع اتفاقيات تاريخية توصلنا إليها".وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221203/سياسية-إسرائيلية-حكومة-نتنياهو-ستكون-أكثر-حكومة-يمينية-وعنصرية-منذ-قيام-الدولة-1070804616.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: عندما كان الإخوان المسلمون في الحكومة لم أسمع انتقادات دولية

14:46 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الانتقادات الدولية حول حكومته المرتقبة والتي تضم وجوها من أقصى اليمين.
وفي لقاء مع شبكة الأخبار الأمريكية "إن بي سي" قال نتنياهو: "الإخوان المسلمون كانوا جالسين في الحكومة المنتهية ولايتها ولم أسمع انتقادات دولية".
وكان نتنياهو يشير إلى "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس والتي كانت جزءا من الائتلاف الحكومي السابق.
وطمأن نتنياهو المجتمع الدولي والإسرائيليين بقوله "لن أقبل أي أذى لمجتمع المثليين".
وأضاف: "كرئيس للوزراء، كلتا يدي على عجلة القيادة وسأقود السياسة في جميع المجالات".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
سياسية إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستكون أكثر حكومة يمينية وعنصرية منذ قيام الدولة
أمس, 15:28 GMT
وتابع: "سأحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية، وأمنع الحروب غير الضرورية، وأوقف إيران وأجلب المزيد من اتفاقات السلام بعد أربع اتفاقيات تاريخية توصلنا إليها".
وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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