https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-النفط-العراقي-يؤكد-أن-أوبك-ملتزمة-بنسب-الخفض-المقررة-حتى-نهاية-2023-1070818566.html
وزير النفط العراقي يؤكد أن "أوبك" ملتزمة بنسب الخفض المقررة حتى نهاية 2023
وزير النفط العراقي يؤكد أن "أوبك" ملتزمة بنسب الخفض المقررة حتى نهاية 2023
قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة بمعدلات الإنتاج ونسب الخفض المقررة حتى نهاية عام 2023. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:10+0000
2022-12-04T07:10+0000
2022-12-04T07:10+0000
العراق
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
العالم العربي
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وتابع، مبينًا أن الاجتماع الوزاري لدول "أوبك"، الذي عقد أمس السبت، عن بُعد وبصورة افتراضية، شدّد على حرص الدول الأعضاء على الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتحقيق التوازن المطلوب، وفقا لبيان من وزارة النفط العراقية.وأوضح أن الاجتماع تضمن مناقشة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعتها.وبشأن ما يتعلق بالاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، المقرر عقده اليوم الأحد افتراضيا، أوضح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بأنه سيجري التأكيد على خفض الإنتاج للكميات المقررة حتى نهاية 2023، لتحقيق مزيد من الاستقرار، ومناقشة مراجعة تطورات السوق النفطية، والتحديات التي تواجه المنتجين.وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول، قرر تحالف "أوبك بلس" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221126/شركة-تسويق-النفط-العراقية-صادرات-البلاد-لم-تقل-بموجب-قرار-أوبك-خفض-الإنتاج-1070578786.html
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم العربي
العراق, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم العربي
وزير النفط العراقي يؤكد أن "أوبك" ملتزمة بنسب الخفض المقررة حتى نهاية 2023
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قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ملتزمة بمعدلات الإنتاج ونسب الخفض المقررة حتى نهاية عام 2023.
وتابع، مبينًا أن الاجتماع الوزاري لدول "أوبك"، الذي عقد أمس السبت، عن بُعد وبصورة افتراضية، شدّد على حرص الدول الأعضاء على الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتحقيق التوازن المطلوب، وفقا لبيان
من وزارة النفط العراقية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن مناقشة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعتها.
وبشأن ما يتعلق بالاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، المقرر عقده اليوم الأحد افتراضيا، أوضح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بأنه سيجري التأكيد على خفض الإنتاج للكميات المقررة حتى نهاية 2023، لتحقيق مزيد من الاستقرار، ومناقشة مراجعة تطورات السوق النفطية، والتحديات التي تواجه المنتجين.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول، قرر تحالف "أوبك بلس" خفض الإنتاج النفطي
بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.