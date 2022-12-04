https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-خارجية-البحرين-أتطلع-للعمل-مع-نتنياهو-1070832569.html
وزير خارجية البحرين: أتطلع للعمل مع نتنياهو
وزير خارجية البحرين: أتطلع للعمل مع نتنياهو
قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الذي كان من بين مهندسي "اتفاقات إبراهيم". 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:24+0000
2022-12-04T14:24+0000
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جاء ذلك خلال حديثه لصحفيين إسرائيليين رافقوا الرئيس يتسحاق هرتسوغ لدى زيارته البحرين اليوم، وفق ما نقلت القناة "12" الإسرائيلية.وقال الزياني"أهنئ إسرائيل على الانتخابات الناجحة وأتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو الذي كان من بين مهندسي اتفاقات إبراهيم".وأضاف "نعتقد أن رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو يؤمن بالسلام والثقة في مبادئ اتفاقات إبراهيم".وتابع الزياني "أعتقد أن شعب إسرائيل يريد السلام وأن الحكومة ستحقق هذه التطلعات وتعمل معا من أجل أن يكون للسلام فرصة".واعتبر في رده على أسئلة الصحفيين في الوفد الإسرائيلي أن "تشكيل الحكومة في إسرائيل شأن داخلي"، مضيفا "سنعمل معها في جميع الجوانب الاستراتيجية".وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها والتي تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، التقى الرئيس الإسرائيلي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.وقال الملك إن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية".وأكد دعم المملكة "الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الرئيس-الإسرائيلي-فور-زيارته-للبحرين-خطوة-تاريخية-في-العلاقات-بين-تل-أبيب-ودول-اتفاق-إبراهام-1070823130.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, البحرين, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, البحرين, العالم العربي
وزير خارجية البحرين: أتطلع للعمل مع نتنياهو
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قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إنه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو الذي كان من بين مهندسي "اتفاقات إبراهيم".
جاء ذلك خلال حديثه لصحفيين إسرائيليين رافقوا الرئيس يتسحاق هرتسوغ لدى زيارته البحرين اليوم، وفق ما نقلت القناة
"12" الإسرائيلية.
وقال الزياني"أهنئ إسرائيل على الانتخابات الناجحة وأتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو الذي كان من بين مهندسي اتفاقات إبراهيم".
وأضاف "نعتقد أن رئيس الوزراء المنتخب نتنياهو
يؤمن بالسلام والثقة في مبادئ اتفاقات إبراهيم".
وتابع الزياني "أعتقد أن شعب إسرائيل يريد السلام وأن الحكومة ستحقق هذه التطلعات وتعمل معا من أجل أن يكون للسلام فرصة".
واعتبر في رده على أسئلة الصحفيين في الوفد الإسرائيلي أن "تشكيل الحكومة في إسرائيل شأن داخلي"، مضيفا "سنعمل معها في جميع الجوانب الاستراتيجية".
وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها والتي تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، التقى الرئيس الإسرائيلي
بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصره بالعاصمة المنامة.
وقال الملك إن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية".
وأكد دعم المملكة "الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
ووصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها للبلد الخليجي، ومنها يتوجه إلى الإمارات.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقي سلام مع كل من الإمارات والبحرين، عرفت باتفاقات "إبراهيم"، ولحقت بهما بعد ذلك المغرب والسودان.