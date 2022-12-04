https://sputnikarabic.ae/20221204/وصول-أول-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-إلى-إثيوبيا-1070816851.html

وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا

وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا

قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا كجزء من برنامج "الحبوب من أوكرانيا"، حسبما ذكرت وسائل... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T04:39+0000

2022-12-04T04:39+0000

2022-12-04T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070816686_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_dc19cc86b5ee94c12975d10fb1b00000.jpg

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن المشروع الإنساني الدولي "الحبوب من أوكرانيا" سيساعد على استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال واليمن.في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق زيلينسكي، في أثناء زيارة رؤساء حكومات المجر وبلجيكا وليتوانيا وبولندا إلى كييف، مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، التي تنص على أنه بحلول نهاية ربيع عام 2023، يجب أن ترسل أوكرانيا 60 سفينة على الأقل من الحبوب إلى البلدان المهددة بالمجاعة والجفاف، وهي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.في 22 يوليو/ تموز، أبرمت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة صفقة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا.في الوقت نفسه، أعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول المنتجات الروسية الأسواق العالمية كما وعدت الاتفاقية. منذ ذلك الحين، تم تمديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 19 نوفمبر، لمدة 120 يومًا أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221128/أردوغان-صفقة-الحبوب-تظهر-إمكانية-الدبلوماسية-في-أوكرانيا-1070615737.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا