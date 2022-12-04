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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221204/وصول-أول-سفينة-حبوب-من-أوكرانيا-إلى-إثيوبيا-1070816851.html
وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا
وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا
قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا كجزء من برنامج "الحبوب من أوكرانيا"، حسبما ذكرت وسائل... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T04:39+0000
2022-12-04T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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في الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن المشروع الإنساني الدولي "الحبوب من أوكرانيا" سيساعد على استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال واليمن.في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق زيلينسكي، في أثناء زيارة رؤساء حكومات المجر وبلجيكا وليتوانيا وبولندا إلى كييف، مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، التي تنص على أنه بحلول نهاية ربيع عام 2023، يجب أن ترسل أوكرانيا 60 سفينة على الأقل من الحبوب إلى البلدان المهددة بالمجاعة والجفاف، وهي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.في 22 يوليو/ تموز، أبرمت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة صفقة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا.في الوقت نفسه، أعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول المنتجات الروسية الأسواق العالمية كما وعدت الاتفاقية. منذ ذلك الحين، تم تمديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 19 نوفمبر، لمدة 120 يومًا أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221128/أردوغان-صفقة-الحبوب-تظهر-إمكانية-الدبلوماسية-في-أوكرانيا-1070615737.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وصول أول سفينة حبوب من أوكرانيا إلى إثيوبيا

04:39 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 04.12.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أول سفينة محملة بالحبوب وصلت إلى إثيوبيا كجزء من برنامج "الحبوب من أوكرانيا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير أن السفينة نقلت 25 ألف طن من القمح الأوكراني إلى إثيوبيا.

في الشهر الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن المشروع الإنساني الدولي "الحبوب من أوكرانيا" سيساعد على استعادة الأمن الغذائي في أفقر البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال واليمن.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أطلق زيلينسكي، في أثناء زيارة رؤساء حكومات المجر وبلجيكا وليتوانيا وبولندا إلى كييف، مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، التي تنص على أنه بحلول نهاية ربيع عام 2023، يجب أن ترسل أوكرانيا 60 سفينة على الأقل من الحبوب إلى البلدان المهددة بالمجاعة والجفاف، وهي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن والكونغو وكينيا ونيجيريا.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
أردوغان: صفقة الحبوب تظهر إمكانية الدبلوماسية في أوكرانيا
28 نوفمبر, 09:40 GMT
في 22 يوليو/ تموز، أبرمت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة صفقة لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا.
في الوقت نفسه، أعرب بوتين عن مخاوفه من عدم دخول المنتجات الروسية الأسواق العالمية كما وعدت الاتفاقية. منذ ذلك الحين، تم تمديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 19 نوفمبر، لمدة 120 يومًا أخرى.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص05:15 GMT
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