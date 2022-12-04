https://sputnikarabic.ae/20221204/ولاية-ألمانية-تطالب-بتوزيع-عادل-للاجئين-الأوكرانيين-على-دول-الاتحاد-الأوروبي-1070841601.html
ولاية ألمانية تطالب بتوزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على دول الاتحاد الأوروبي
ولاية ألمانية تطالب بتوزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على دول الاتحاد الأوروبي
حثت السلطات في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، الحكومة الألمانية على الضغط من أجل تحقيق توزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على دول الاتحاد الأوروبي. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T17:26+0000
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سبوتنيك. جاءت مطالبات ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية بعدما استقبلت عددا من اللاجئين الأوكرانيين يفوق العدد الذي استضافته فرنسا بأكملها، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.وأضاف لوريك إن "بادن فورتمبيرغ استوعبت بالفعل أكثر من 141 ألف لاجئ من أوكرانيا، هذا الرقم يضع ولايتنا قبل فرنسا بأكملها من حيث عدد اللاجئين الأوكرانيين".يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، حذرت وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ، ماريون جينتس، من أن الولاية ستواجه قريبا مشاكل في إيواء اللاجئين، حيث أن معظم المرافق كانت ممتلئة عن آخرها.وفي وقت سابق، طلبت أوكرانيا من مواطنيها اللاجئين في الخارج، عدم العودة إلى ديارهم هذا الشتاء، خوفا من انهيار شبكة الكهرباء الهشة في البلاد.ونصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، المواطنين اللاجئين خارج البلاد في رسالة فيديو، نشرتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "بعدم العودة بعد".وقالت فيريشوك: "نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، وإذا عاد الناس فقد تنقطع الشبكة الكهربائية"، وألمحت إلى أنه قد يتم الترحيب بهم مرة أخرى بمجرد انتهاء الشتاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ولاية ألمانية تطالب بتوزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على دول الاتحاد الأوروبي
17:26 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
حثت السلطات في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، الحكومة الألمانية على الضغط من أجل تحقيق توزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على دول الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك. جاءت مطالبات ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية بعدما استقبلت عددا من اللاجئين الأوكرانيين يفوق العدد الذي استضافته فرنسا بأكملها، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.
يقول سيغفريد لوريك، مدير دائرة العدل والهجرة في ولاية بادن فورتمبيرغ: "ندعو الحكومة الفيدرالية بشكل عاجل إلى إطلاق دعوة على المستوى الأوروبي من أجل توزيع عادل ومتوازن للاجئين واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من تكبد نفقات الاستقبال في الولايات والبلديات".
وأضاف لوريك إن "بادن فورتمبيرغ استوعبت بالفعل أكثر من 141 ألف لاجئ من أوكرانيا، هذا الرقم يضع ولايتنا قبل فرنسا بأكملها من حيث عدد اللاجئين الأوكرانيين".
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، حذرت وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ، ماريون جينتس، من أن الولاية ستواجه قريبا مشاكل في إيواء اللاجئين
، حيث أن معظم المرافق كانت ممتلئة عن آخرها.
وفي وقت سابق، طلبت أوكرانيا من مواطنيها اللاجئين في الخارج، عدم العودة إلى ديارهم هذا الشتاء، خوفا من انهيار شبكة الكهرباء الهشة في البلاد.
ونصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، المواطنين اللاجئين خارج البلاد في رسالة فيديو، نشرتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "بعدم العودة بعد".
وقالت فيريشوك: "نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، وإذا عاد الناس فقد تنقطع الشبكة الكهربائية"، وألمحت إلى أنه قد يتم الترحيب بهم مرة أخرى بمجرد انتهاء الشتاء.