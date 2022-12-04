https://sputnikarabic.ae/20221204/-أول-تعليق-إسرائيلي-على-حل-شرطة-الأخلاق-الإيرانية-حكومة-رئيسي-ضعيفة-أمام-الجمهور-1070832866.html

أول تعليق إسرائيلي على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية: حكومة رئيسي ضعيفة أمام الجمهور

أول تعليق إسرائيلي على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية: حكومة رئيسي ضعيفة أمام الجمهور

علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا، اليوم الأحد، على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T14:28+0000

2022-12-04T14:28+0000

2022-12-04T14:28+0000

إسرائيل

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إيال خولتا أن قرار حل "شرطة الأخلاق" في إيران قد يشير إلى ضعف حكومة إبراهيم رئيسي أمام المواطنين في البلاد.وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن إيران باتت أكثر ضعفا من ذي قبل، وهو ما صرح به في جلسة لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم.وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".وأضاف: "بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-مراجعة-لـقانون-الحجاب-1070811840.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن