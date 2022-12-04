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https://sputnikarabic.ae/20221204/-أول-تعليق-إسرائيلي-على-حل-شرطة-الأخلاق-الإيرانية-حكومة-رئيسي-ضعيفة-أمام-الجمهور-1070832866.html
أول تعليق إسرائيلي على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية: حكومة رئيسي ضعيفة أمام الجمهور
أول تعليق إسرائيلي على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية: حكومة رئيسي ضعيفة أمام الجمهور
علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا، اليوم الأحد، على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T14:28+0000
2022-12-04T14:28+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إيال خولتا أن قرار حل "شرطة الأخلاق" في إيران قد يشير إلى ضعف حكومة إبراهيم رئيسي أمام المواطنين في البلاد.وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن إيران باتت أكثر ضعفا من ذي قبل، وهو ما صرح به في جلسة لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم.وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".وأضاف: "بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-مراجعة-لـقانون-الحجاب-1070811840.html
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إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن
إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن

أول تعليق إسرائيلي على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية: حكومة رئيسي ضعيفة أمام الجمهور

14:28 GMT 04.12.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022
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علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا، اليوم الأحد، على حل "شرطة الأخلاق" الإيرانية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إيال خولتا أن قرار حل "شرطة الأخلاق" في إيران قد يشير إلى ضعف حكومة إبراهيم رئيسي أمام المواطنين في البلاد.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي البارز أن إيران باتت أكثر ضعفا من ذي قبل، وهو ما صرح به في جلسة لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم.
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".
يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".
وأضاف: "بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إيران تعلن مراجعة لـ"قانون الحجاب"
أمس, 19:52 GMT
وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
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