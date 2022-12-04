https://sputnikarabic.ae/20221204/3-رواد-فضاء-صينيون-يعودون-إلى-الأرض-بعد-مهمة-استمرت-183-يوما-1070834111.html
3 رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت 183 يوما
3 رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت 183 يوما
وصل 3 رواد فضاء صينيون إلى الأرض بسلام وتمكنوا من الخروج من كبسولة العودة الخاصة بسفينة الفضاء "شنتشو - 14". 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T15:01+0000
2022-12-04T15:01+0000
2022-12-04T15:01+0000
العالم
الصين
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واستكمل رواد الفضاء رحلة العودة إلى الأرض بعدما انفصلت مركبتهم "شنتشو - 14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".ولفتت الوكالة إلى أن رواد الفضاء الصينيين هم ليو يانغ، وتشن دونغ، وتساي شيوي تشه، مشيرة إلى أنهم بحالة بدنية جيدة.وأوضحت أن رواد الفضاء الثلاثة قاموا برحلة في مجموعة محطة الفضاء استمرت 183 يوما، وشملت العديد من المهام الفضائية.وشملت مهام رواد الفضاء خلال رحلتهم التناوب مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو - 15"، وفرز بيانات التجارب وتحميلها إضافة إلى تحديد حالة مجموعة محطة الفضاء.كما شملت مهامهم نقل الإمدادات المحفوظة في المدار بدعم من الأطقم الأرضية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا.
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العالم, الصين
3 رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة استمرت 183 يوما
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وصل 3 رواد فضاء صينيون إلى الأرض بسلام وتمكنوا من الخروج من كبسولة العودة الخاصة بسفينة الفضاء "شنتشو - 14".
واستكمل رواد الفضاء رحلة العودة إلى الأرض بعدما انفصلت مركبتهم "شنتشو - 14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية صباح اليوم الأحد، بتوقيت بكين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ولفتت الوكالة إلى أن رواد الفضاء
الصينيين هم ليو يانغ، وتشن دونغ، وتساي شيوي تشه، مشيرة إلى أنهم بحالة بدنية جيدة.
وأوضحت أن رواد الفضاء الثلاثة قاموا برحلة في مجموعة محطة الفضاء استمرت 183 يوما، وشملت العديد من المهام الفضائية.
وشملت مهام رواد الفضاء خلال رحلتهم التناوب مع طاقم مركبة الفضاء
المأهولة "شنتشو - 15"، وفرز بيانات التجارب وتحميلها إضافة إلى تحديد حالة مجموعة محطة الفضاء.
كما شملت مهامهم نقل الإمدادات المحفوظة في المدار بدعم من الأطقم الأرضية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا
.