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أبو الغيط يعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان
أبو الغيط يعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان
علق أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يمثل خطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني في السودان. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T17:02+0000
2022-12-05T17:02+0000
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وأعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالتواصل للاتفاق الإطاري في السودان، مؤكدا التزام الجامعة العربية بدعم الجهود الوطنية، التي تلبي تطلعات السودانيين نحو تحقيق الاستقرار، حسبما جاء في بيان للجامعة، حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.ولفت إلى ضرورة توفير دعم دولي للسودان عن طريق استئناف البرامج التي تنفذها مؤسسات التمويل الدولية.يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت اليوم الاثنين، توقيع اتفاقا سياسيا إطاريا بين الجيش والمعارضة السودانية، ينص على إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد.وتم توقيع الاتفاق بين تحالف المعارضة ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان ونوابه.ويشمل تحالف المعارضة قوى الحرية والتغيير إضافة إلى قادة حركات سياسية معارضة.وبناء على الاتفاق سيتم تعيين رئيس وزراء جديد لعبور مرحلة انتقالية مدتها عامان، وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية، التي تشمل منظمة "إيقاد" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.كما شاركت "الآلية الرباعية" التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.يذكر أن السودان يعاني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية بعدما أعلن البرهان تطبيق "إجراءات طارئة" شملت حل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
https://sputnikarabic.ae/20221205/السعودية-تعلق-على-توقيع-الاتفاق-الإطاري-في-السودان-1070874695.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

أبو الغيط يعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان

17:02 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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علق أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يمثل خطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني في السودان.
وأعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالتواصل للاتفاق الإطاري في السودان، مؤكدا التزام الجامعة العربية بدعم الجهود الوطنية، التي تلبي تطلعات السودانيين نحو تحقيق الاستقرار، حسبما جاء في بيان للجامعة، حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية إن "الاتفاق يمثل إنجازا مهما يقود البلاد نحو عبور المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار سياسيا واقتصاديا".
ولفت إلى ضرورة توفير دعم دولي للسودان عن طريق استئناف البرامج التي تنفذها مؤسسات التمويل الدولية.
يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت اليوم الاثنين، توقيع اتفاقا سياسيا إطاريا بين الجيش والمعارضة السودانية، ينص على إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد.
وتم توقيع الاتفاق بين تحالف المعارضة ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان ونوابه.
ويشمل تحالف المعارضة قوى الحرية والتغيير إضافة إلى قادة حركات سياسية معارضة.
توقيع الاتفاق الإطاري بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
السعودية تعلق على توقيع "الاتفاق الإطاري" في السودان
14:25 GMT
وبناء على الاتفاق سيتم تعيين رئيس وزراء جديد لعبور مرحلة انتقالية مدتها عامان، وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية، التي تشمل منظمة "إيقاد" والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما شاركت "الآلية الرباعية" التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن السودان يعاني منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية بعدما أعلن البرهان تطبيق "إجراءات طارئة" شملت حل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
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