https://sputnikarabic.ae/20221205/ألمانيا-تخصص-أكثر-من-10-مليارات-دولار-لشراء-مقاتلات-إف-35-1070846786.html
ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"
ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"
خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.54 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة حكومية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T01:32+0000
2022-12-05T01:32+0000
2022-12-05T01:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح متعددة المهام ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرغ.وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II" ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221202/حادث-جديد-لمقاتلة-إف-35-الأمريكية-يلقي-الضوء-على-أخطائها-وكوارثها-المتكررة-1070769578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"
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خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.54 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة حكومية.
ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح متعددة المهام
ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.
وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرغ.
وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II" ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.