عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/ألمانيا-تخصص-أكثر-من-10-مليارات-دولار-لشراء-مقاتلات-إف-35-1070846786.html
ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"
ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"
خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.54 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة حكومية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T01:32+0000
2022-12-05T01:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102348/81/1023488145_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3ce32ee79bc95fb9b0c684aa01ef2de3.jpg
ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح متعددة المهام ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرغ.وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II" ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221202/حادث-جديد-لمقاتلة-إف-35-الأمريكية-يلقي-الضوء-على-أخطائها-وكوارثها-المتكررة-1070769578.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102348/81/1023488145_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4511613dacf0ed2facb66e9a20689a73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

ألمانيا تخصص أكثر من 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات "إف-35"

01:32 GMT 05.12.2022
© Photo / US Air Force/ Master Sgt. Donald Allen مقاتلات "إف-35أ"
مقاتلات إف-35أ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Photo / US Air Force/ Master Sgt. Donald Allen
تابعنا عبرTelegram
خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.54 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن وثيقة حكومية.
ومن المتوقع تسليم الطائرات المقاتلة الشبح متعددة المهام ذات المحرك الواحد بين عامي 2026 و2029.
وبغض النظر عن المقاتلات، تخطط ألمانيا أيضا لشراء صواريخ جو-أرض وبنية تحتية أرضية، وفقا للوثيقة الحكومية التي استشهدت بها بلومبرغ.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
حادث جديد لمقاتلة "إف 35" الأمريكية يلقي الضوء على أخطائها وكوارثها المتكررة
2 ديسمبر, 11:53 GMT
وستأتي الأموال اللازمة لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II" ومواد أخرى من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو (105.4 مليار دولار) أعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق من هذا العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала