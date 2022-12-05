https://sputnikarabic.ae/20221205/أمين-عام-جمعية-المصارف-اللبنانية-قلة-من-المودعين-الكبار-غير-المقيمين-يستأثرون-بحقوق-الصغار-1070878603.html
أمين عام جمعية المصارف اللبنانية: قلة من المودعين الكبار غير المقيمين يستأثرون بحقوق الصغار
أمين عام جمعية المصارف اللبنانية: قلة من المودعين الكبار غير المقيمين يستأثرون بحقوق الصغار
اتهم الأمين العام لـ"جمعية المصارف اللبنانية" فادي خلف، من وصفهم بالـ"قلة من المودعين غير المقيمين"، بأنهم يستأثرون بحقوق صغار المودعين. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T15:57+0000
2022-12-05T15:57+0000
2022-12-05T15:57+0000
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ووفقا لتقرير أصدرته جمعية المصارف ونشره موقع النشرة اللبناني، قال خلف إن ترك قلة من المودعين غير المقيمين يستأثرون بحقوق صغار المودعين الذين لا قدرة لهم على تحمل تكاليف الدعاوى في الخارج، هو الاستنسابية بعينها.وأشار خلف إلى أنه "في ما يختص بالمادة 12 من مشروع القانون والتي تعنى بالإجراءات القضائية فالجواب يأتينا من واقع الدعاوى الحالية، حيث أن قلة من المودعين الكبار المقيمين في الخارج هم من يربحون الدعاوى ضد المصارف فيجففون سيولتها المفروض توزيعها بالتساوي على كافة المودعين عبر التعميم 158".يشار إلى أن قانون الكابيتال كونترول يعطي صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويشرّع إجراءات المصارف من حيث القيود التي تفرضها على السحب مع الإبقاء على حرية الاستنساب في سحوبات العملة الأجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20221116/لبنان-المودعون-يرفضون-الكابيتال-كونترول-ودعوات-للتظاهر-أمام-البرلمان--1070248556.html
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان
أمين عام جمعية المصارف اللبنانية: قلة من المودعين الكبار غير المقيمين يستأثرون بحقوق الصغار
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اتهم الأمين العام لـ"جمعية المصارف اللبنانية" فادي خلف، من وصفهم بالـ"قلة من المودعين غير المقيمين"، بأنهم يستأثرون بحقوق صغار المودعين.
ووفقا لتقرير
أصدرته جمعية المصارف ونشره موقع النشرة اللبناني، قال خلف إن ترك قلة من المودعين غير المقيمين يستأثرون بحقوق صغار المودعين الذين لا قدرة لهم على تحمل تكاليف الدعاوى في الخارج، هو الاستنسابية بعينها.
وأشار خلف إلى أنه "في ما يختص بالمادة 12 من مشروع القانون
والتي تعنى بالإجراءات القضائية فالجواب يأتينا من واقع الدعاوى الحالية، حيث أن قلة من المودعين الكبار المقيمين في الخارج هم من يربحون الدعاوى ضد المصارف فيجففون سيولتها المفروض توزيعها بالتساوي على كافة المودعين عبر التعميم 158".
وأوضح أنه من الأصح تسميتها بـ "دعاوى المودعين الكبار ضد المودعين الصغار"، لافتا إلى أن "مواجهة الاستنسابية تكون بالحفاظ على ما تبقى من سيولة على قلتها لدى المصارف لاستعمالها بتسديد الودائع من خلال التعميم 158".
يشار إلى أن قانون الكابيتال كونترول يعطي صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويشرّع إجراءات المصارف من حيث القيود التي تفرضها على السحب مع الإبقاء على حرية الاستنساب في سحوبات العملة الأجنبية.