https://sputnikarabic.ae/20221205/إحصائيات-تركيا-تشهد-هبوطا-في-معدل-التضخم-السنوي-لأول-مرة-في-عام-ونصف-1070855487.html

إحصائيات: تركيا تشهد هبوطا في معدل التضخم السنوي لأول مرة في عام ونصف

إحصائيات: تركيا تشهد هبوطا في معدل التضخم السنوي لأول مرة في عام ونصف

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، إذ انخفض من 85.51% إلى... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T09:47+0000

2022-12-05T09:47+0000

2022-12-05T09:47+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، اليوم الاثنين، على "تويتر"، إن البلاد قد تجاوزت ذروة التضخم ودخلت في اتجاه نزولي.وأضاف: "ما لم تكن هناك تطورات عالمية غير متوقعة، فقد تركنا ذروة التضخم وراءنا ودخلنا في الاتجاه الهبوطي".وبحسب الإحصائيات، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.88% في شهر نوفمبر.وفي 4 سبتمبر/ أيلول، قامت الحكومة التركية بتحديث توقعاتها، مرجحة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 65% في عام 2022 وينخفض إلى 25% في عام 2023، قبل أن يستقر عند أقل من 10% حتى عام 2025.و تواجه تركيا نموا اقتصاديا ضعيفا منذ عام 2021، مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل كبير، وتعاني الليرة التركية من تقلبات غير مسبوقة.وحاولت الحكومة تنظيم الأزمة بخفض سعر الفائدة، إلا أن الوضع وصل إلى توازن نسبي فقط في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما حدد البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%، مع خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20220831/الاقتصاد-التركي-ينمو-متجاوزا-التوقعات-رغم-التضخم-المرتفع-1067100384.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد