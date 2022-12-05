https://sputnikarabic.ae/20221205/إعلام-المحكمة-العليا-البلجيكية-تنظر-في-طلب-فرنسا-ترحيل-إمام-مغربي-الخميس-المقبل-1070885230.html
إعلام: المحكمة العليا البلجيكية تنظر في طلب فرنسا ترحيل إمام مغربي الخميس المقبل
إعلام: المحكمة العليا البلجيكية تنظر في طلب فرنسا ترحيل إمام مغربي الخميس المقبل
ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا البلجيكية من المنتظر أن تقضي في طلب فرنسا ترحيل الإمام المغربي الذي فر إلى بلجيكا، حسن إكويسين، يوم الخميس المقبل. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T19:01+0000
2022-12-05T19:01+0000
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ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن فرنسا متشددة في طلبها ترحيل إكويسين من بروكسل، وهو الأمر الذي ستنظر فيه المحكمة العليا البلجيكية يوم الخميس المقبل.وفيما يعيش الإمام المغربي تحت المراقبة القضائية، حيث طلب منه أن يظلّ عند أحد أصدقائه في ضواحي العاصمة بروكسل، تؤكد محاميته أنّ الطلب الذي تقدمت به فرنسا "غير قانوني"، معللة ذلك بأن موكلها "لم يقم بأيّ جريمة أو خطأ داخل التراب البلجيكي".وسابقا رفضت بلجيكا تنفيذ مذكرة أوروبية تطالب بتسليم الإمام إلى فرنسا، حيث أكدت محكمة مونس للاستئناف أن "التجريم الذي أبقت عليه المحاكم الفرنسية لا يشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي".طالع أيضا: المغرب تبدي استعداده لاستقبال إمام قررت فرنسا طرده
https://sputnikarabic.ae/20221002/فرنسا-تعلن-عزمها-ترحيل-إمام-مغربي-عقب-إلقاء-السلطات-البلجيكية-القبض-عليه-1068502134.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم
العالم, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم
إعلام: المحكمة العليا البلجيكية تنظر في طلب فرنسا ترحيل إمام مغربي الخميس المقبل
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ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا البلجيكية من المنتظر أن تقضي في طلب فرنسا ترحيل الإمام المغربي الذي فر إلى بلجيكا، حسن إكويسين، يوم الخميس المقبل.
ووفقا لموقع
"هسبريس" المغربي، فإن فرنسا متشددة في طلبها ترحيل إكويسين من بروكسل، وهو الأمر الذي ستنظر فيه المحكمة العليا البلجيكية يوم الخميس المقبل.
وفيما يعيش الإمام
المغربي تحت المراقبة القضائية، حيث طلب منه أن يظلّ عند أحد أصدقائه في ضواحي العاصمة بروكسل، تؤكد محاميته أنّ الطلب الذي تقدمت به فرنسا "غير قانوني"، معللة ذلك بأن موكلها "لم يقم بأيّ جريمة أو خطأ داخل التراب البلجيكي".
وكانت فرنسا قد قضت بترحيل الإمام المغربي، وذلك بسبب تصريحات اعتُبرت معادية للسامية أو مخالفة بشكل عام لقيم الجمهورية الفرنسية، لكنه فر إلى بلجيكا، وهو ما دعاها لاتهامه بـ "التهرب من تنفيذ إجراء قانوني".
وسابقا رفضت بلجيكا تنفيذ مذكرة أوروبية تطالب بتسليم الإمام إلى فرنسا، حيث أكدت محكمة
مونس للاستئناف أن "التجريم الذي أبقت عليه المحاكم الفرنسية لا يشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي".