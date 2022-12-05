https://sputnikarabic.ae/20221205/ازدياد-عدد-اللاجئين-الأوكرانيين-في-بريطانيا-بنحو-30-خلال-شهر-واحد-1070885460.html

ازدياد عدد اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا بنحو 30% خلال شهر واحد

ازدياد عدد اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا بنحو 30% خلال شهر واحد

ذكرت صحيفة "التايمز" أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين ظلوا بلا مأوى بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة ارتفع بنحو 30%، وسط رفض البريطانيين قبولهم، وفي هذا الصدد... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T19:22+0000

2022-12-05T19:22+0000

2022-12-05T19:22+0000

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين ارتفع في بريطانيا بنحو 30% في شهر واحد حيث توقفت العائلات المضيفة عن تقديم الدعم لأولئك الفارين من الحرب.ووفقا لبيانات حكومية نقلتها الصحيفة، فإن أكثر من 2000 أسرة لديها أطفال و900 شخص وصلوا بمفردهم من أوكرانيا أصبحوا بلا مأوى رسميا، العدد الإجمالي هو 800 أكثر من الشهر الماضي.ويدرس وزير الإسكان والمرافق مايكل جوف رفع مستوى المدفوعات للأسر المضيفة في محاولة لتجنب الأزمة.وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن زيادة المدفوعات الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب "المشاحنات المستمرة".يذكر أن سلطات المملكة المتحدة أطلقت في شهر مارس الماضي برنامج "منازل لأوكرانيا"، والذي يسمح للأفراد والجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية والشركات بتوفير سكن مؤقت ومجاني للاجئين من أوكرانيا، حيث يمكنهم الحصول على 350 جنيها إسترلينيا (حوالي 415 دولارا أمريكيا) شهريا.

https://sputnikarabic.ae/20220828/أزمة-في-بريطانيا-تهدد-بطرد-50-ألف-لاجئ-أوكراني-إلى-الشارع-1066923537.html

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