https://sputnikarabic.ae/20221205/اشتعال-النيران-في-دار-جنازات-وتدمير-كنيسة-جراء-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-فيديو-1070847435.html
اشتعال النيران في دار جنازات وتدمير كنيسة جراء القصف الأوكراني على دونيتسك.. فيديو
اشتعال النيران في دار جنازات وتدمير كنيسة جراء القصف الأوكراني على دونيتسك.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن مبنيين اشتعلت فيهما النيران في الجمهورية، في أعقاب القصف الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T04:46+0000
2022-12-05T04:46+0000
2022-12-05T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك بـ10 صواريخ غراد.وبحسب مراسل سبوتنيك، أحد المباني دار للجنازات، وشوهدت ألسنة النيران ترتفع منه بعد القصف. بينما المبنى الآخر كنيسة تدمرت جراء القصف.كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة هورليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليل، بحسب ما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
اشتعال النيران في دار جنازات وتدمير كنيسة جراء القصف الأوكراني على دونيتسك.. فيديو
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أن مبنيين اشتعلت فيهما النيران في الجمهورية، في أعقاب القصف الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ غراد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مقاطعة فوروشيلوفسكايا في جمهورية دونيتسك
بـ10 صواريخ غراد.
وبحسب مراسل سبوتنيك، أحد المباني دار للجنازات، وشوهدت ألسنة النيران ترتفع منه بعد القصف. بينما المبنى الآخر كنيسة تدمرت جراء القصف.
كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة هورليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليل، بحسب ما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.