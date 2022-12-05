https://sputnikarabic.ae/20221205/الأردن-الحكومة-ترفع-مخصصات-التنقيب-عن-البترول-إلى-15-مليون-دولار-1070848703.html
الأردن... الحكومة ترفع مخصصات التنقيب عن البترول إلى 1.5 مليون دولار
الأردن... الحكومة ترفع مخصصات التنقيب عن البترول إلى 1.5 مليون دولار
رفعت الحكومة الأردنية المخصصات المالية المرصودة للتنقيب عن البترول في المملكة إلى 1.5 مليون دينار. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T06:47+0000
2022-12-05T06:47+0000
2022-12-05T06:47+0000
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وكشفت بيانات مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، أن الحكومة رفعت مخصصات التنقيب بما يشمل تسويق المناطق الاستكشافية إلى 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار).وقالت وكالة "عمون"، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات حكومية إن "المشروع خصص له بعد إعادة التقدير لهذا العام ما يقارب 140 ألف دينار (197.59 ألف دولار)".وأشارت إلى أن "الحكومة خصصت مليون دينار لاستكمال العمل على تطوير حقل السرحان إلى جانب 2 مليون دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي".وبحسب العمطيات ذاتها، فإن الحكومة عملت على تخصيص 5 ملايين دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.وفي مارس/آذار الماضي، أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، مشروع استكشاف النفط في حقل السرحان والجفر، شرقي البلاد، مطّلعا على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220318/الأردن-يطلق-مشروعا-لاستكشاف-النفط-في-السرحان-1060044630.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن... الحكومة ترفع مخصصات التنقيب عن البترول إلى 1.5 مليون دولار
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رفعت الحكومة الأردنية المخصصات المالية المرصودة للتنقيب عن البترول في المملكة إلى 1.5 مليون دينار.
وكشفت بيانات مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، أن الحكومة رفعت مخصصات التنقيب بما يشمل تسويق المناطق الاستكشافية إلى 1.5 مليون دينار (نحو 2.12 مليون دولار).
وقالت وكالة
"عمون"، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات حكومية إن "المشروع خصص له بعد إعادة التقدير لهذا العام ما يقارب 140 ألف دينار (197.59 ألف دولار)".
وأشارت إلى أن "الحكومة خصصت مليون دينار لاستكمال العمل على تطوير حقل السرحان إلى جانب 2 مليون دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي".
وبحسب العمطيات ذاتها، فإن الحكومة عملت على تخصيص 5 ملايين دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، مشروع استكشاف النفط
في حقل السرحان والجفر، شرقي البلاد، مطّلعا على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.