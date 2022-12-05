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الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على مناطق متفرقة... أشهرها جدة وحائل
الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على مناطق متفرقة... أشهرها جدة وحائل
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المملكة، غدا الثلاثاء. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:00+0000
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ووفق ما نشره المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبه إلى أن مناطق حائل، والشنان، والغزالة، وسميراء، ستشهد هطول أمطار وصفها بالرعدية.وقال إن الحالة نفسها ستشهدها أيضا محافظة جدة، حيث توقع سقوط أمطار رعدية عليها وتدني الرؤية الأفقية بها.وأشار إلى أن بداية الإنذار كان من الساعة الـ22 من مساء اليوم الإثنين، ونهايته محددة بالساعة الـ10 من صباح غد الثلاثاء، تمتد إلى الواحدة مساء في توقعاته لمحافظة جدة.طالع أيضا: بالفيديو...ينقذ نفسه من سيول جدة بهذه الطريقة الكوميدية
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على مناطق متفرقة... أشهرها جدة وحائل

21:00 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المملكة، غدا الثلاثاء.
ووفق ما نشره المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبه إلى أن مناطق حائل، والشنان، والغزالة، وسميراء، ستشهد هطول أمطار وصفها بالرعدية.
وقال إن الحالة نفسها ستشهدها أيضا محافظة جدة، حيث توقع سقوط أمطار رعدية عليها وتدني الرؤية الأفقية بها.

ووفقا للبيان فإن هذه الأمطار سيصحبها تأثيرات مضادة، منها أنها ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتا إلى أن هذا الأمر يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار إلى أن بداية الإنذار كان من الساعة الـ22 من مساء اليوم الإثنين، ونهايته محددة بالساعة الـ10 من صباح غد الثلاثاء، تمتد إلى الواحدة مساء في توقعاته لمحافظة جدة.
طالع أيضا: بالفيديو...ينقذ نفسه من سيول جدة بهذه الطريقة الكوميدية
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