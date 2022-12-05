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https://sputnikarabic.ae/20221205/الأغنام-الدوارة-تصل-إلى-السعودية-وخبير-يؤكد-لستريا-هو-السبب-فيديو-1070890380.html
"الأغنام الدوارة" تصل إلى السعودية.. وخبير يؤكد: لستريا هو السبب.. فيديو
"الأغنام الدوارة" تصل إلى السعودية.. وخبير يؤكد: لستريا هو السبب.. فيديو
وصلت ظاهرة دوران الأغنام في حركات دائرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطيعا منها وهو يدور كاملا حول نفسه دون توقف. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T21:46+0000
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ووفقا لموقع عاجل السعودي، أكد الخبير البيطري، عبد الله الشال أن الأمر يتعلق بمرض يسمى لستريا، يصيب الماعز والخرفان وينتقل فيما بينها.وقال: "هذا المرض قمنا بدراسته، ويدعى لستريا، وهو ناتج عن ميكروب بكتيري يؤثر على الجهاز العصبي ويصيب المخ".وعن انتقال هذا المرض للإنسان أوضح الخبير البيطري أنه "غير معدٍ للإنسان"، مشيرا إلى عدم ارتباطه بأية ظواهر أخرى.وكانت ظاهرة الأغنام الدوارة قد انتشرت مؤخرا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع كثيرة من مناطق متفرقة من العالم، الأمر الذي جعل البعض يربطها بظواهر دنيية وغيبية.لكن المفتي عاد بعدها وقال في تصريح لموقع "عمون" المحلي، إن الباحثين اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء ليس لها علاقة بهذه الظاهرة.يشار إلى أن البعض تداول مؤخرا هذه الظاهرة، لكنها للبط وليس للأغنام، حيث وثقت مقاطع فيديو جموعا من البط وهي تدور في حركة دائرية كاملة دون توقف.طالع أيضا: دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

"الأغنام الدوارة" تصل إلى السعودية.. وخبير يؤكد: لستريا هو السبب.. فيديو

21:46 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورأغنام بالقرب من الصخرة البيضاء في القرم 3 مايو 2019
أغنام بالقرب من الصخرة البيضاء في القرم 3 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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وصلت ظاهرة دوران الأغنام في حركات دائرية إلى المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت مقاطع متداولة قطيعا منها وهو يدور كاملا حول نفسه دون توقف.
ووفقا لموقع عاجل السعودي، أكد الخبير البيطري، عبد الله الشال أن الأمر يتعلق بمرض يسمى لستريا، يصيب الماعز والخرفان وينتقل فيما بينها.
وقال: "هذا المرض قمنا بدراسته، ويدعى لستريا، وهو ناتج عن ميكروب بكتيري يؤثر على الجهاز العصبي ويصيب المخ".

ولتفت إلى أنه إذا أصاب واحدا من القطيع فإنه ينتقل إلى الجميع، ويجعله يدور حول نفسه، بطريقة عكس عقارب الساعة، داعيا إلى ضرورة "عزل الأغنام المصابة، كون بعضها قادر على الامتثال للشفاء، فيما بعضها يعدم".

وعن انتقال هذا المرض للإنسان أوضح الخبير البيطري أنه "غير معدٍ للإنسان"، مشيرا إلى عدم ارتباطه بأية ظواهر أخرى.
وكانت ظاهرة الأغنام الدوارة قد انتشرت مؤخرا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع كثيرة من مناطق متفرقة من العالم، الأمر الذي جعل البعض يربطها بظواهر دنيية وغيبية.

هذا الربط دفع دفع مفتى المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، للرد عبر وسائل إعلام محلية بأن "دائرة الإفتاء ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها".

لكن المفتي عاد بعدها وقال في تصريح لموقع "عمون" المحلي، إن الباحثين اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة، لافتا إلى أن دائرة الإفتاء ليس لها علاقة بهذه الظاهرة.
يشار إلى أن البعض تداول مؤخرا هذه الظاهرة، لكنها للبط وليس للأغنام، حيث وثقت مقاطع فيديو جموعا من البط وهي تدور في حركة دائرية كاملة دون توقف.
طالع أيضا: دوران الأغنام يتكرر بالأردن ودائرة الإفتاء تجتمع لبحث ارتباطه بـ"علامات الساعة"
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