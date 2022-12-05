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https://sputnikarabic.ae/20221205/الإمارات-انطلاق-أعمال-النسخة-الأولى-من-حوار-أبوظبي-للفضاء-1070853600.html
الإمارات... انطلاق أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"
الإمارات... انطلاق أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"
انطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة دولية واسعة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T09:08+0000
2022-12-05T09:08+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن "حوار أبوظبي للفضاء" الذي انطلق تحت رعاية رئيس البلاد محمد بن زايد هو "الأول من نوعه عالميا".ومن المقرر أن يستمر "حوار أبوظبي للفضاء" والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء لمدة يومين.ويشارك في الحوار "أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة".وبحسب "وام"، تتركز النقاشات في المؤتمر "حول 3 مواضيع رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه".ولمنقاشة هذه المحاور ستعقد أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية، بحسب المصدر ذاته.وسيعقد "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة "مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا".وستسعى هذه المؤسسات إلى "وضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار"، وفق الوكالة الإماراتية.والإمارات رائدة عربيا في مجال الفضاء، ومن المقرر أن تطلق قريبا أول مهمة عربية إلى سطح القمر، عن طريق "المستكشف راشد"، والذي كان من المفترض إطلاقه مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري وتأجل إلى موعد لاحق.وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20221102/القمر-وما-بعده-الإمارات-تستضيف-مؤتمرا-عالميا-لاستكشاف-الفضاء-1069757610.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... انطلاق أعمال النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء"

09:08 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceإطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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انطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، النسخة الأولى من "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة دولية واسعة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن "حوار أبوظبي للفضاء" الذي انطلق تحت رعاية رئيس البلاد محمد بن زايد هو "الأول من نوعه عالميا".
ومن المقرر أن يستمر "حوار أبوظبي للفضاء" والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء لمدة يومين.
ويشارك في الحوار "أكثر من 300 صانع قرار وممثل عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية من أكثر من 47 دولة".
وبحسب "وام"، تتركز النقاشات في المؤتمر "حول 3 مواضيع رئيسية تتمثل في استدامة الفضاء وسهولة الوصول إليه وتعزيز أمنه".
ولمنقاشة هذه المحاور ستعقد أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية، بحسب المصدر ذاته.
وسيعقد "حوار أبوظبي للفضاء" بمشاركة "مجموعة من كبرى وكالات الفضاء والشركات والمؤسسات العالمية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا".
مركز محمد بن راشد للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
"القمر وما بعده"... الإمارات تستضيف مؤتمرا عالميا لاستكشاف الفضاء
2 نوفمبر, 15:04 GMT
وستسعى هذه المؤسسات إلى "وضع سياسات نموذجية على مستوى الدول، بما يرسخ تعزيز التعاون في استخدام الفضاء الخارجي، لما فيه صالح الشعوب بالإضافة إلى تطوير البرامج والمبادرات العامة والخاصة في هذا الإطار"، وفق الوكالة الإماراتية.
والإمارات رائدة عربيا في مجال الفضاء، ومن المقرر أن تطلق قريبا أول مهمة عربية إلى سطح القمر، عن طريق "المستكشف راشد"، والذي كان من المفترض إطلاقه مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري وتأجل إلى موعد لاحق.
وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020 أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.
وفي فبراير/شباط 2021، نجحت الإمارات في وضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
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