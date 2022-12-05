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الإمارات... 3 ملايين درهم غرامة من يتسبب في تعطيل موقع إلكتروني
الإمارات... 3 ملايين درهم غرامة من يتسبب في تعطيل موقع إلكتروني
أوضحت السلطات الإماراتية أن كل من يتسبب في الإضرار بأنظمة المعلومات، يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T17:35+0000
2022-12-05T17:47+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن "المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" قد حددت عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات.ونقلت نص المادة التي تؤكد أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500000) درهم ولا تزيد على (3000000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".وأوضحت النيابة الإماراتية أن هذه العقوبة تكون لازمة في حال كانت الجهة المضارة "مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية".طالع أيضا: في الإمارات.. الحبس وغرامة نصف مليون درهم عقوبة نشر المواد الإباحية
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... 3 ملايين درهم غرامة من يتسبب في تعطيل موقع إلكتروني

17:35 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 17:47 GMT 05.12.2022)
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Fotolia / Brian Jackson
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أوضحت السلطات الإماراتية أن كل من يتسبب في الإضرار بأنظمة المعلومات، يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين درهم.
وحسب ما نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن "المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" قد حددت عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات.
ونقلت نص المادة التي تؤكد أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500000) درهم ولا تزيد على (3000000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".
وأوضحت النيابة الإماراتية أن هذه العقوبة تكون لازمة في حال كانت الجهة المضارة "مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية".
طالع أيضا: في الإمارات.. الحبس وغرامة نصف مليون درهم عقوبة نشر المواد الإباحية
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