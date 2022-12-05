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https://sputnikarabic.ae/20221205/البيت-الأبيض-سوليفان-يدعو-الرئيس-البرازيلي-المنتخب-لولا-لزيارة-واشنطن-1070891064.html
البيت الأبيض: سوليفان يدعو الرئيس البرازيلي المنتخب لولا لزيارة واشنطن
البيت الأبيض: سوليفان يدعو الرئيس البرازيلي المنتخب لولا لزيارة واشنطن
دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال رحلته إلى البرازيل رئيس البلاد المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T23:07+0000
2022-12-05T23:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال رحلته إلى البرازيل رئيس البلاد المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن.وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، "سافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى برازيليا بالبرازيل يوم الاثنين 5 ديسمبر لعقد اجتماعات مع كبار ممثلي الحكومة وأعضاء الإدارة القادمة". وأضاف، "خلال الاجتماع ، وجه السيد سوليفان دعوة نيابة عن الرئيس [جو] بايدن للرئيس المنتخب لولا لزيارة واشنطن".وأشار البيان إلى أن سوليفان هنأ لولا على فوزه في الانتخابات وناقش أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال انتقال السلطة.ولفت البيان إلى أن سوليفان ولولا ناقشا أيضًا كيف يمكن للولايات المتحدة والبرازيل أن تتعاونا لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي والهجرة الإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20221203/البيت-الأبيض-مستشار-بايدن-يزور-البرازيل-ويلتقي-مع-قيادة-البلاد-1070788859.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الولايات المتحدة الأمريكية, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

البيت الأبيض: سوليفان يدعو الرئيس البرازيلي المنتخب لولا لزيارة واشنطن

23:07 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Andre Penner
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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال رحلته إلى البرازيل رئيس البلاد المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، "سافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى برازيليا بالبرازيل يوم الاثنين 5 ديسمبر لعقد اجتماعات مع كبار ممثلي الحكومة وأعضاء الإدارة القادمة".
وأضاف، "خلال الاجتماع ، وجه السيد سوليفان دعوة نيابة عن الرئيس [جو] بايدن للرئيس المنتخب لولا لزيارة واشنطن".
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وأشار البيان إلى أن سوليفان هنأ لولا على فوزه في الانتخابات وناقش أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال انتقال السلطة.
ولفت البيان إلى أن سوليفان ولولا ناقشا أيضًا كيف يمكن للولايات المتحدة والبرازيل أن تتعاونا لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي والهجرة الإقليمية.
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