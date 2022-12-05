https://sputnikarabic.ae/20221205/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-سيكون-له-تأثير-طويل-الأمد-على-الأسعار-1070886074.html

البيت الأبيض: لا نعتقد أن فرض سقف لسعر النفط الروسي سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار

البيت الأبيض: لا نعتقد أن فرض سقف لسعر النفط الروسي سيكون له تأثير طويل الأمد على الأسعار

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، أن واشنطن لا تعتقد بأن فرض سقف لسعر النفط الروسي، سيكون له تأثير طويل الأمد على... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T19:50+0000

2022-12-05T19:50+0000

2022-12-05T19:51+0000

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سوق النفط

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، خلال إفادة صحفية: "لا نعتقد أنه (فرض سقف على سعر النفط الروسي) سيكون له تأثير طويل الأمد على أسعار النفط العالمية".وأشار كيربي إلى أن الخطوة لا تهدف إلى إخراج النفط الروسي من السوق، موضحاً أن الولايات المتحدة ستبذل ما بوسعها، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، للحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية.هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.وأضاف نوفاك، بأن مثل هذه القيود تعد تدخلاً في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.وفرضت الدول الغربية 8 حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.وكان لهذه العقوبات ارتدادات سلبية على الدول الغربية نفسها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الكرملين-موسكو-تعد-ردا-على-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-وهذا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-1070862784.html

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