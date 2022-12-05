https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html
الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة "الحزام والطريق" والخطة الثلاثية للتعاون
الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة "الحزام والطريق" والخطة الثلاثية للتعاون
وقعت الجزائر والصين على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024. حسبما أفاد بيان صادر عن... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:37+0000
2022-12-05T13:37+0000
2022-12-05T13:37+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "أنه وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، وتعميقاً للعلاقات التاريخية والنوعية القائمة بين البلدين الصديقين في شتى الميادين، وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، خو ليفانغ، عن بعد، على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق" و"الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022- 2024" بين الجزائر والصين".وأضاف البيان: "تعتبر الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018".وتابع البيان: "أما الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، فهي آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون، في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين".يأتي التوقيع على هاتين الوثيقتين، بعد إبرام الطرفين، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية الشاملة 2022 – 2026.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة "الحزام والطريق" والخطة الثلاثية للتعاون
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وقعت الجزائر والصين على الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، والخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024. حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "أنه وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، وتعميقاً للعلاقات التاريخية والنوعية القائمة بين البلدين الصديقين في شتى الميادين، وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، خو ليفانغ، عن بعد، على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق" و"الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022- 2024" بين الجزائر والصين".
وأضاف البيان: "تعتبر الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018".
وتابع البيان: "أما الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، فهي آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون، في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين".
يأتي التوقيع على هاتين الوثيقتين، بعد إبرام الطرفين، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية الشاملة 2022 – 2026.